Візит Умєрова до США: Зеленський натякнув на важливі домовленості
Зеленський заявив про «конструктив» зі США та повідомив про візит американців до Києва.
Україна чекає на приїзд представників президента США Дональда Трампа до Києва на межі весни-літа. Наразі узгоджується графік необхідних візитів.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим, який перебуває з візитом у Штатах.
«Сподіваємось, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію», — наголосив глава держави.
З його слів, американська і українська сторони обговорили гуманітарні завдання. Зокрема, обмін військовополоненими з агресоркою Росією.
«Доопрацьовуємо деталі домовленостей, які можуть гарантувати безпеку. Важливо, що є конструктив, і потрібно рухатись до миру, посилюючи Україну та двосторонні відносини з Америкою», — додав президент.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Рустем Умєров прибув до Сполучених Штатів Америки для переговорів з американськими посадовцями. За даними джерел, зустрічі відбулися у Маямі.
Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив це і повідомив про три ключові завдання, які поставив перед українським переговірником. Одне з них полягає в активізації дипломатичного процесу.