Візит Умєрова до США: Зеленський натякнув на важливі домовленості

Україна чекає на приїзд представників президента США Дональда Трампа до Києва на межі весни-літа. Наразі узгоджується графік необхідних візитів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим, який перебуває з візитом у Штатах.

«Сподіваємось, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію», — наголосив глава держави.

З його слів, американська і українська сторони обговорили гуманітарні завдання. Зокрема, обмін військовополоненими з агресоркою Росією.

«Доопрацьовуємо деталі домовленостей, які можуть гарантувати безпеку. Важливо, що є конструктив, і потрібно рухатись до миру, посилюючи Україну та двосторонні відносини з Америкою», — додав президент.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Рустем Умєров прибув до Сполучених Штатів Америки для переговорів з американськими посадовцями. За даними джерел, зустрічі відбулися у Маямі.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив це і повідомив про три ключові завдання, які поставив перед українським переговірником. Одне з них полягає в активізації дипломатичного процесу.

Дата публікації 19:01, 01.05.26

