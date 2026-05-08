Візит Умєрова до США: Зеленський натякнув на важливі домовленості

Зеленський заявив про «конструктив» зі США та повідомив про візит американців до Києва.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна чекає на приїзд представників президента США Дональда Трампа до Києва на межі весни-літа. Наразі узгоджується графік необхідних візитів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим, який перебуває з візитом у Штатах.

«Сподіваємось, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію», — наголосив глава держави.

З його слів, американська і українська сторони обговорили гуманітарні завдання. Зокрема, обмін військовополоненими з агресоркою Росією.

«Доопрацьовуємо деталі домовленостей, які можуть гарантувати безпеку. Важливо, що є конструктив, і потрібно рухатись до миру, посилюючи Україну та двосторонні відносини з Америкою», — додав президент.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Рустем Умєров прибув до Сполучених Штатів Америки для переговорів з американськими посадовцями. За даними джерел, зустрічі відбулися у Маямі.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив це і повідомив про три ключові завдання, які поставив перед українським переговірником. Одне з них полягає в активізації дипломатичного процесу.

