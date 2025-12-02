Візит Віткоффа до Москви: хто ще буде у складі делегації зі США

Спецпосланець президента США Стів Віткофф / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У складі делегації зі США для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві будуть спецпосланець американського президента Стів Віткофф, зять президента Джаред Кушнер та перекладач.

Про це повідомив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, Путін прийме Віткоффа у Кремлі після 17:00 (18:00 за Києвом). Речник президента РФ також сказав, що крім Віткоффа, Кушнера та перекладача в американській делегації на переговорах у Кремлі більше нікого не буде.

Реклама

Пєсков зазначив, що зустріч Путіна та Віткоффа триватиме стільки, скільки потрібно.

Водночас, російські засоби масової пропаганди повідомили, що у Москві вже приземлився літак, на борту якого може перебувати Віткофф. Зустрічати його до аеропорту вирушив учасник переговорів з російського боку Кирило Дмитрієв.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа активно просуває мирну угоду щодо війни в Україні через нетрадиційну дипломатичну команду. Ключові фігури — Віткофф та Кушнер — 2 грудня вирушили до Москви на зустріч із Путіним. Як зазнчає CNN, обидва не мають класичної дипломатичної підготовки, але Трамп вважає їх найефективнішими «посередниками», здатними «закрити угоду». Візит викликає занепокоєння союзників через персональну дипломатію та теплі контакти Віткоффа з росіянами. Після їхніх контактів з’явився проєкт мирного плану з 28 пунктів, різко розкритикований за надмірну поступливість Росії.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що адміністрація президента США «дуже оптимістично налаштована» щодо мирної угоди, вважаючи, що переговори американської та української делегацій вихідними були «дуже хорошими». Переговорна команда США «дуже наполегливо працювала» і тепер Віткофф прямує до Росії.