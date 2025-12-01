Стів Віткофф і Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять американського лідера Джаред Кушнер вирушають до Москви для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, що може визначити долю мирного плану для України. Цей критичний візит відбувається на тлі корупційного скандалу зі звільненням керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, яким вже скористався Кремль, і на тлі сумнівів у неупередженості Віткоффа.

Про це йдеться у статті The Times.

У гольф-клубі Віткоффа в Маямі 30 листопада відбулися перемовини про долю України між українськими таамериканськими дипломатами. До складу американської делегації, увійшли Віткофф, Кушнер та держсекретар Марко Рубіо. Українську сторону представляв секретар РНБО Рустем Умєров.

Реклама

Видання звернуло увагу, що спочатку Умєров не мав очолювати делегацію, але його терміново залучили, коли Єрмак подав у відставку після обшуку антикорупційних органів у його квартирі в Києві. У статті йдеться, що скандал, що спалахнув навколо найближчого радника президента України Володимира Зеленського, був би серйозним ударом за будь-яких умов. Але зараз, напередодні візиту Віткоффа й Кушнера до Москви на зустріч із Путіним, він став майже руйнівним.

Вплив корупційного скандалу на переговори

Путін миттєво використав інцидент, щоб повторити свої звичні твердження, нібито Київ контролюють корумповані нацисти, які «обманюють американських платників податків на мільярди». Він звинуватив Зеленського у «злодійському керівництві».

Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив 30 листопада, що «ситуація з корупцією» «не допомагає», додавши: «В Україні є деякі складні проблеми».

Після цього в Києві зросли побоювання, що Путін зможе ще більше вплинути на Віткоффа та Кушнера під час закритих московських перемовин.

Реклама

Сумніви в неупередженості Віткоффа

Паралельно виникли питання і до самого Віткоффа — чи справді він здатний діяти як неупереджений посередник. Минулого тижня публікація витоку стенограми його розмови з кремлівським радником Юрієм Ушаковим посилила підозри, що нью-йоркський девелопер занадто активно підлаштовується під російські вимоги.

Із документа, який опинився у Bloomberg, випливало, що Віткофф давав Ушакову поради, як впливати на Трампа, та рекомендував випередити спілкування з Зеленським, зателефонувавши до Білого дому раніше.

«Я сказав президенту, що ви — що Російська Федерація завжди хотіла мирної угоди. Це моя думка», — заявив Віткофф.

Попри відсутність дипломатичного досвіду до роботи в Білому домі, цього року він уже всьоме летить до Росії — і водночас жодного разу не відвідав Україну.

Реклама

Цього разу Віткоффа супроводжуватиме Кушнер — людина, чиї бізнес-зв’язки на Близькому Сході, включно з інвестицією у 2 млрд дол. з суверенного фонду Саудівської Аравії в його приватну інвестиційну компанію, раніше сприяли просуванню мирної угоди щодо Гази.

Що Путін може запропонувати Віткоффу і Кушнеру?

Союзники Києва побоюються, що у Москві Путін може запропонувати обом схожі економічні стимули, що зрештою призведе до менш вигідної для України угоди. Сам Віткофф і раніше висловлювався за розширення торгівлі США з Росією.

«У Росії так багато величезних ресурсів, величезні простори землі. Якщо ми зробимо все це, і всі процвітатимуть, і всі будуть частиною цього процесу, і в кожного буде своя вигода — це природно стане бар’єром від майбутніх конфліктів. Бо всі процвітають», — сказав спецпосланець президента США минулого тижня, описуючи свої погляди на потенціал співпраці між Штатами, Росією та Україною.

Окрім вимог, що передбачали скорочення чисельності ЗСУ до 600 тис. військових та передавання територій, у жовтневому 28-пунктовому плані миру, розробленому Віткоффом і Кушнером, була ще одна умова, яка видавалася надзвичайно вигідною для американського бізнесу.

Реклама

Документ пропонував інвестувати 100 млрд дол. заморожених російських активів у відбудову України, при цьому США мали отримувати 50% прибутків. Решту коштів планувалося використати для створення спільного американо-російського інвестиційного фонду з нечітко визначеною метою. Європі ж запропонували внести ще 100 млрд дол., але жодної компенсації для європейських країн не передбачили.

«Ми знаємо, що це не про мир. Це про бізнес», — заявив президент Польщі Дональд Туск.

Після критики з боку України план скоротили до 19 пунктів. Рубіо, який дотримується більш традиційних неоконсервативних поглядів, зміг повернути собі частину впливу в переговорах.

30 листопада держсекретар США намагався позиціонувати себе головним американським голосом у процесі.

Реклама

«Попереду ще багато роботи. Це делікатно, складно, є багато рухомих частин, і очевидно, що є інша сторона, яка також має бути частиною рівняння», — заявив політик після п’ятигодинних перемовин.

Та проблема для України полягає в тому, що Рубіо не буде присутнім, коли з тією «іншою стороною» обговорюватимуть умови угоди. До Москви летять саме Віткофф і Кушнер — люди, чиї особисті бізнес-інтереси раніше вже змушували сумніватися в їхній дипломатичній неупередженості. І навряд чи Путін дозволить їм залишити Москву з порожніми руками.

Нагадаємо, 30 листопада Віткофф заявив про «позитивний» прогрес у переговорах з українською делегацією у Флориді.

Своєю чергою Зеленський назвав переговори щодо мирного плану конструктивними, спрямованими на забезпечення суверенітету та національних інтересів України. Президент зазначив, що обговорювалися «основні параметри діалогу» та «деякі результати».

Реклама

За даними CNN, Віткофф вирушить до Москви для зустрічі з Путіним 1 грудня. Високопосадовець зі США зазначив, що американська сторона має «достатнє розуміння позицій» Росії, оскільки підтримувала з нею контакти «у різному форматі».