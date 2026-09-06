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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
153
Час на прочитання
1 хв

Візит Віткоффа та Кушнера до Москви та перемовини з Путіним: головні новини ночі 6 вересня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Кремль

Кремль / © Pixabay

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 6 вересня 2026 року:

  • Переговори представників Трампа з Путіним у Москві завершилися: перші деталі Читати далі –>

  • Віткофф і Кушнер після розмови з Путіним повезуть його оцінки до Києва — Кремль Читати далі –>

  • Віткофф і Кушнер залишили Москву після розмови з Путіним: далі — Київ (фото) Читати далі –>

  • Спецборт із Віткоффом і Кушнером після Москви приземлився у Польщі: їх очікують у Києві Читати далі –>

  • Візит Віткоффа і Кушнера до Києва погоджували тижнями: ЗМІ розкрили деталі Читати далі –>

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