Візит Віткоффа та Кушнера до Москви та перемовини з Путіним: головні новини ночі 6 вересня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 6 вересня 2026 року:

Переговори представників Трампа з Путіним у Москві завершилися: перші деталі Читати далі –>

Віткофф і Кушнер після розмови з Путіним повезуть його оцінки до Києва — Кремль Читати далі –>

Віткофф і Кушнер залишили Москву після розмови з Путіним: далі — Київ (фото) Читати далі –>

Спецборт із Віткоффом і Кушнером після Москви приземлився у Польщі: їх очікують у Києві Читати далі –>