«Візит ввічливості»: що насправді відбулося на зустрічі посланців Трампа з Путіним

Путін не змінив позиції щодо України після зустрічі з посланцями Трампа / © Associated Press

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Американські спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели понад дві години на переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним у Кремлі. Однак суттєвого зближення позицій сторін не відбулося, тож зустріч можна охарактеризувати лише як «візит ввічливості».

Про це пише Bloomberg із посиланням на слова співрозмовника, близького до Кремля.

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Спецпосланці президента США Дональда Трампа прибули до Москви після дводенних тристоронніх переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі, а після розмови з Путіним вирушили до Дубліна, де мали зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

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За інформацією видання, російський президент попросив Віткоффа та Кушнера передати подяку Трампу за організацію переговорів між Україною і Росією. Водночас Путін повторив, що Росія не погодиться на присутність іноземних військ на території України.

Помічник Путіна Юрій Ушаков після зустрічі назвав розмову змістовною, конструктивною і корисною. Він також заявив, що Москва готова негайно розпочати роботу з європейськими країнами над узгодженням нової довгострокової архітектури безпеки. За словами Ушакова, питання війни в Україні також планують обговорити під час майбутньої зустрічі Путіна з Трампом на саміті АТЕС у китайському Шеньчжені.

Чому переговори не наблизили Україну та Росію до миру

Ключові розбіжності між Києвом і Москвою залишаються незмінними. Насамперед йдеться про території та гарантії безпеки для України. Росія продовжує наполягати на своїх територіальних вимогах, водночас Україна не погоджується віддавати окуповані землі. Також сторони не дійшли згоди щодо умов припинення бойових дій.

Єдиним конкретним результатом переговорів в Абу-Дабі стала попередня домовленість про підготовку масштабного обміну військовополоненими. За словами Кушнера, сторони обговорюють можливість повернення додому до 1200 людей. Водночас територіальне питання залишається найскладнішим у переговорному процесі.

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Після зустрічі з Путіним американські представники вирушили до Ірландії. Зеленський перебував у Дубліні на саміті Європейського політичного співтовариства, де закликав європейських лідерів визначити спільного представника для участі в мирних переговорах. Президент України наголосив, що Європа не повинна залишатися осторонь процесу, який безпосередньо стосується її безпеки.

Віткофф заявив, що американська сторона розраховує на участь європейців у наступному раунді переговорів. За його словами, Росія також висловила готовність до такої взаємодії. Однак наразі невідомо, коли саме відбудеться наступна зустріч та чи вдасться сторонам просунутися у вирішенні найскладніших питань.

Мирні переговори та позиції сторін — останні новини

Напередодні зустрічі американських посланців із Путіним Стів Віткофф розповів, що планує обговорити з Зеленським результати переговорів і спробувати переконати українського президента обрати один із запропонованих шляхів закінчення війни. Водночас конкретні варіанти домовленостей американський представник не розкрив.

Переговори в Абу-Дабі також не принесли прориву щодо ключових питань. За оцінкою Forbes, Росія не поступилася територіальними вимогами, позицією щодо гарантій безпеки та припинення вогню. Сторони не змогли узгодити умови майбутньої системи безпеки України, а єдиним напрямком попереднього порозуміння залишився обмін військовополоненими.

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Окремою проблемою залишається участь Європи в мирному процесі. Financial Times описала складнощі з визначенням спільного представника європейських країн. Попри фінансову та військову підтримку України європейські держави досі не узгодили, хто має представляти їхні інтереси в переговорах із Москвою.

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