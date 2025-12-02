ТСН у соціальних мережах

Політика
1238
1 хв

Візит Зеленського до Ірландії та заяви Трампа: головні новини ночі 2 грудня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 2 грудня 2025 року:

  • Борт Зеленського приземлився в Дубліні: українська делегація доповість президенту про перемовини з США Читати далі –>

  • Прем’єр Ірландії зустрів Зеленських у Дубліні Читати далі –>

  • Білий дім заявив про оптимізм щодо можливого завершення війни в Україні Читати далі –>

  • Трамп провів нараду в Овальному кабінеті щодо подальших кроків США у Венесуелі Читати далі –>

  • CNN: Трамп відправляє нетипову команду переговорників до Москви у спробі укласти мирну угоду щодо України Читати далі –>

1238
