Візит Зеленського до Ірландії та заяви Трампа: головні новини ночі 2 грудня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 2 грудня 2025 року:
Борт Зеленського приземлився в Дубліні: українська делегація доповість президенту про перемовини з США
Прем'єр Ірландії зустрів Зеленських у Дубліні
Білий дім заявив про оптимізм щодо можливого завершення війни в Україні
Трамп провів нараду в Овальному кабінеті щодо подальших кроків США у Венесуелі
CNN: Трамп відправляє нетипову команду переговорників до Москви у спробі укласти мирну угоду щодо України