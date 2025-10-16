Візит Зеленського до США: стала відома програма

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Під час свого візиту до США 16 жовтня президент України Володимир Зеленський зустрінеться з оборонними та енергетичними компаніями, а також відвідає Конгрес.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на власні джерела.

На четвер, 16 жовтня, у Зеленського заплановані зустрічі з американськими оборонними та енергетичними компаніями. Президент України також проведе зустрічі у Конгресі до того, як зустрітися із Трампом. Окрім того, Зеленський поспілкується з українськими журналістами.

Водночас наразі не підтверджено, чи виступлять Зеленський і Трамп разом перед пресою.

У ніч проти 16 жовтня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про свою зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо і назвав її ключовою. Цю ж зустріч відвідали прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник очільника МЗС Сергій Кислиця та пані посол у США Ольга Стефанішина.

Зауважимо, зустріч Зеленського з Трампом запланована на 17 жовтня.

Сам президент України анонсував, що під час візиту до США зустрінеться з очільником Білого дому та проведе переговори з конгресменами. Ключові теми — протиповітряна оборона та нові далекобійні спроможності України. Зеленський повідомив, що вже провів попередню предметну розмову з Трампом, але їм потрібно «обговорити послідовність кроків».