Включення «Укрнафти» в пільгові поставки допоможе уникнути зупинки підприємств – Національна асоціація добувної промисловості

Підключення ПАТ «Укрнафта» до механізму пільгових поставок дозволить уникнути подальшого зростання тарифів та запобігти масовому закриттю промислових підприємств. Про це заявила засновниця Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак.

За її словами, через підвищення тарифів у грудні 2024 року закрилися 10-12 великих підприємств, що призвело до втрати робочих місць.

«У нас в грудні 2024 року підняли тарифи одночасно на воду, а в промисловості вона використовується технічно, підняли тарифи на газопостачання, а хтось працює на газі, хтось працює на електроенергії, тобто на електрику підняли», – наголосила Оринчак.

Вона додала, що «Укрзалізниця» також планує в черговий раз підвищити тарифи на логістику, що ще більше ускладнює роботу підприємств.

«Тому і пропонують "Укрнафті" зайти в такі стосунки пільгові з державою для того, щоби не зупинялись підприємства», – пояснила експертка.

На її думку, ця ситуація напряму впливає на десятки тисяч українців і є критично важливою для стабільності економіки та збереження робочих місць.

«Це мінус робочі місця одразу, зрозумійте. Наприклад, це також є не тільки енергетичні підприємства, це підприємства, які видобувають навіть будівельну сировину на Житомирщині, наприклад, там люди, які працювали. А це ж дуже просто порахувати. Якщо там працює 500 чи 1000, чи 2000 чоловік, у кожної людини майже є сім'я, тобто і двоє, і троє людей», – підкреслила Оринчак.

Нещодавно народний депутат, ексміністр з питань ЖКГ України Олексій Кучеренко заявив, що включення ПАТ «Укрнафта» до механізму пільгових поставок дозволить збалансувати ринок газу та гарантувати доступність палива для українців.