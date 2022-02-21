Розповів стару історію, як просився в НАТО: Путіна викрили на брехні

Розповів стару історію, як просився в НАТО: Путіна викрили на брехні

ЗМІ пригадали, що російський лідер розповідав цю історію ще у 2017 році.

Президент Володимир Путін розповів, що пропонував Біллу Клінтону, коли той обіймав посаду президента США, розглянути варіант вступу Росії до НАТО.

Про це президент РФ заявив під час свого звернення в понеділок, 21 лютого.

"У 2000-му році під час візиту в Москву президента США Білла Клінтона, що йде зі своєї посади, я запитав його: "А як Америка поставиться до того, щоб прийняти Росію в НАТО?" Не розкриватиму всі подробиці тієї бесіди, але реакція на моє запитання зовні виглядала, скажімо так, дуже стриманою", - розповів він.

За словами Путіна, те, як американці реально поставилися до цієї можливості – фактично видно на їхніх практичних кроках щодо Росії.

"Це відкрита підтримка терористів на Північному Кавказі, зневажливе ставлення до наших вимог та занепокоєнь у сфері безпеки, розширення НАТО, вихід із договору щодо ПРО тощо", - зазначив президент РФ.

Водночас ЗМІ одразу викрили Путіна на брехні і згадали, що російський лідер розповідав цю історію ще 2017 роre.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції безпеки під час промови наголосив, що Україна очікує прямих відповідей щодо її перспектив вступу до Європейського Союзу та НАТО. Очільник України зауважив, що Київ хоче знати правду перспективи членства в Альянсі і найкращий час для цієї правди – найближчий саміт у Мадриді. Президент України закликав дієво підтримувати Україну та надати чіткі часові рамки щодо вступу до НАТО.

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