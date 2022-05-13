"Вкрадене ніколи не приносило щастя": Кулеба про українське зерно у Сирії

"Вкрадене ніколи не приносило щастя": Кулеба про українське зерно у Сирії

МЗС різко засудило постачання Росією викраденого українського зерна до Сирії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував інформацію, що російське судно з вкраденим українським зерном пришвартувалося біля берегів Сирії.

Про це інформує пресслужба МЗС.

Кулеба назвав Росію потрійним злочинцем: вона розбомбила Сирію, окупувала частину України, а тепер продає вкрадене українське зерно до Сирії.

"Хочу нагадати учасникам цієї оборудки: украдене ніколи та нікому не приносило щастя. Кожен причетний до продажу, транспортування чи купівлі украденого зерна є співучасником злочину. Ваші дії матимуть адекватні міжнародно-правові наслідки. Ми зробимо все, щоб максимально ускладнити ваше життя", – заявив міністр закордонних справ.

Очільник МЗС нагадав, що раніше завдяки зусиллям українських дипломатів від купівлі награбованого відмовилися Єгипет та Ліван. МЗС України попередило також інших країн-споживачів, що партії зерна, які продає РФ, можуть частково або повністю містити вкрадене зерно, здобуте в результаті мародерських дій російських окупантів.

Міністерство закордонних справ категорично засуджує дії РФ щодо розпорядження зерном, незаконно експропрійованим в українських аграріїв.

"Своїми діями Росія вкотре доводить свою злочинну суть країни-мародера", – наголошують у відомстві.

За інформацією українського уряду, окупанти вже викрали щонайменше 400–500 тис. т зерна на суму понад 100 млн доларів США. Практично всі кораблі, які виходять із зерном із окупованого Севастополя, перевозять крадену українську продукцію.

Крадіжку Росією українського зерна підтверджують як численні свідчення українських аграріїв, так і документальні докази.

МЗС закликає міжнародну спільноту посилювати економічні санкції, щоб припинити збройну агресію РФ проти України, запобігти гуманітарній катастрофі та погіршенню ситуації з продовольчою безпекою у світі.

Раніше повідомлялося, що окупанти під керівництвом ФСБ вивезли до Криму 500 тисяч тонн зерна.

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