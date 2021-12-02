"Влада бореться не просто проти олігархів, а за фінансовий ресурс для майбутніх поколінь" - політолог Фесенко

"Влада бореться не просто проти олігархів, а за фінансовий ресурс для майбутніх поколінь" - політолог Фесенко

Політолог Володимир Фесенко прокоментував ініціативу президента Володимира Зеленського.

Влада бореться не просто проти конкретного олігарха, обмежуючи надприбутки, а за фінансовий ресурс, який буде спрямований для майбутнього покоління.

Так політолог Володимир Фесенко прокоментував ініціативу президента Володимира Зеленського щодо створення економічного паспорту українця.

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На думку експерта, головною запорукою успіху ідеї є чітке визначення адміністративного алгоритму її втілення.

"Ідея правильна, але зараз треба продумати, як реалізувати й проаналізувати, яка частка ренти за природні ресурси може на цю програму піти. Скільки в грошовому еквіваленті можна буде акумулювати коштів, які можуть працювати на молодих людей: освіта, стартовий капітал, перше житло", — наголосив Володимир Фесенко.

Також він підкреслив, що ця програма формує логічність дій влади, яка пояснює мету збільшення оподаткування використання природних ресурсів України.

Нагадаємо, "економічний паспорт українця" може з'явитися вже незабаром. Про це 1 грудня заявив президент Володимир Зеленський. Завдяки цій ініціативі діти, народжені в Україні, будуть отримувати власні кошти на рахунки від рентних платежів.

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