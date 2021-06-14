Влада повинна негайно взяти під контроль інфляцію — Ігор Палиця

Кабінет Міністрів закликають негайно вжити антиінфляційних заходів, щоб зупинити зростання цін.

Кабінет Міністрів повинен терміново розробити урядовий план заходів, спрямованих на зниження негативного інфляційного впливу росту світових цін на внутрішній ринок.

Про це заявив лідер партії "ЗА МАЙБУТНЄ", народний депутат Ігор Палиця.

"Понад 90% українських родин живуть від зарплати до зарплати, на якісь заощадження грошей просто не вистачає. Не кажучи вже про відпочинок, навчання дітей або купівлю нерухомості. Майже 6 млн сімей постійно відмовляють собі в найнеобхіднішому, крім їжі. Ще 500 тис. родин не можуть забезпечити собі навіть достатнє харчування. Влада повинна негайно взяти під контроль інфляцію! Партія "ЗА МАЙБУТНЄ" закликає уряд терміново розробити план заходів, спрямованих на зниження негативного інфляційного впливу росту світових цін на внутрішній ринок", — заявив Ігор Палиця.

Зокрема, він запропонував переглянути монетарну політику Нацбанку з урахування інфляційного сплеску, запровадити додаткові стимули для ввезення в Україну сировини й товарів критичного імпорту, а також обмежити експорт сировини та продовольства.

Нагадаємо: за результатами дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, 60% українців оцінюють економічну ситуацію в країні як "дуже погану" або "досить погану". Найбільше турбує людей неконтрольоване зростання цін. За даними Держстату, протягом останнього року ціни на популярні в Україні продукти та послуги ЖКГ зросли на 50–70 %. Для прикладу, вартість яєць зросла на 71,3%, цукор став дорожчим на 62,8%, олія — на 49,5%, хліб зріс у ціні на 13,7%. Серед житлово-комунальних послуг найбільше зросла вартість природного газу — на 70,8%, електроенергії — на 36,6%, водовідведення — на 22,3% та водопостачання — на 15,5%.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання