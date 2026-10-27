Влада сусідньої країни звинуватила Росію в серйозному порушенні суверенітету і безпеки: що відомо

Кремль. / © Associated Press

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Президент Румунії Нікушор Дан засудив причетність Росії до диверсій на території країни. Приводом стала спроба підпалу на одному з румунських заводів, яку глава держави назвав серйозною загрозою національній безпеці.

Про це він написав у соцмережі X.

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За словами Дана, такі дії порушують суверенітет і безпеку Румунії. Він наголосив, що жодна іноземна держава не має права вдаватися до подібних дій на території Румунії чи інших європейських країн.

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Румунський лідер також заявив, що Росія роками намагається послабити європейські демократії. Для цього, за його словами, Москва використовує втручання у вибори, дезінформацію, інформаційні атаки, кібератаки та диверсії.

Дан назвав ці дії складниками гібридної війни Росії проти Європи та закликав посилити пильність через зростання загроз.

«Гібридна війна ведеться роками, у різних формах, з тією ж метою — послабити європейські держави зсередини та солідарність між ними», — наголосив президент Румунії.

Він також запевнив, що румунська влада вживатиме заходів для запобігання подібним інцидентам, встановлення всіх причетних і захисту громадян та критичної інфраструктури.

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Загострення у Чорному морі — що відомо

14 жовтня у Чорному морі поблизу румунського міста Суліна зазнав атаки нафтовий танкер Yara J. Влада Румунії розпочала офіційне розслідування, щоб встановити, чи могли до удару бути причетні російські безпілотники.

Вже у ніч проти 15 жовтня Румунія двічі підіймала винищувачі через повітряні цілі поблизу острова Зміїний. Також у країні зафіксували безпілотник у власному повітряному просторі. Жителів частини повіту Тулча попередили про небезпеку за допомогою системи оповіщення RO-Alert.

Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що РФ практично відкрито б’є по території НАТО. Протягом 14–15 жовтня у Чорному морі атак зазнали чотири цивільні судна. Частина інцидентів сталася в територіальних водах Румунії — країни-члена НАТО. В ISW припускають, що до атак може бути причетна Росія. Такі інциденти посилюють загрозу поширення війни за межі України та створюють ризики для безпеки країн НАТО.

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