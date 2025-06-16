Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду / © Telegram/Денис Шмигаль

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Офіс президента України планує відправити у відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та замінити увесь Кабінет міністрів. Вже відомо, хто може стати новим очільником уряду.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«ОП знову планує відставку Прем’єра і заміну всього уряду. Є у влади традиція „кожне літо звільняти Шмигаля“, — йдеться у заяві народного обранця.

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Він зазначив, що спроби звільнити чинного прем’єра були улітку 2020, 2021, 2022, 2023 та 2024 років. Щоправда, міністри змінювались, а очільник уряду — ні. Однак тепер, як стверджує Железняк, Шмигаля точно відправлять у відставку.

«Але цього разу одразу три джерела підтвердили, що так: в найближчий час ОП планує все ж таки звільнити Шмигаля. На цих вихідних рішення тут вже прийнято. Наскільки остаточно це може бути», — написав нардеп у Мережі.

Причини звільнення Шмигаля

Железняк також назвав причини ймовірного звільнення Шмигаля. Він зазначив, що уряд втратив підтримку. Навіть серед своїх депутатів.

«Звичайно, не швидко, а з часом Разумков зібрав би 150 голосів на процедуру. А віддавати ініціативу опозиції та ще і Дмитру точно не хочуть», — зауважив нардеп.

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Окрім того, він вказав, що в уряду Шмигаля було справді багато провалів, які лише накопичуються. Особливо це стосується економічно-бюджетної сфери.

Ще одна причина — неможливість проведення виборів у найближчій перспективі.

«Так як виборів у найближчий час не буде, то треба хоч якесь оновлення показати. А тут це лише Кабмін», — пояснив Железняк.

На його думку, зараз гарний для очільника офісу президента Андрія Єрмака шукати нового прем’єр-міністра. За словами нардепа, кандидат є лише один, і це нечужа до голови ОП перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

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«Всі ініші, включаючи Кулебу, зійшли з забігу за прем’єрське крісло», — зазначив Железняк.

Коли можуть звільнити Шмигаля?

Народний обранець також припустив, коли може відбутися звільнення Шмигаля. Так, цього або наступного тижня необхідно внести невелику правку до закону «Про правовий режим воєнного стану» до статті №10 «Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади в умовах воєнного стану». Цей закон зараз формально юридично не дозволяє звільнити прем’єр-міністра, оскільки «це тягне відставку всього уряду». Вказаною статтею це заборонено.

За прогнозами Железняка, далі одразу відбудеться добровільна відставка Шмигаля і призначення нового очільника уряду, а також «всіх міністрів їй у новий уряд».

Депутат не виключив, що етапи про зміни до закону можуть і проігнорувати.

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До слова, навесні поширювалися чутки про те, що вже влітку в Україні можуть відбутися вибори. Однак тоді Єрмак їх спростував.

Водночас і радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв, що в Україні не проводять жодної організаційної підготовки до виборів. За його словами, аби провести вибори під час війни, потрібно вносити зміни до виборчого законодавства, а це достатньо складний процес.