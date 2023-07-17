Власник АСТ-холдингу Колесник допомагає Медведчуку вести його агробізнес — ЗМІ

Агрохолдинг ”АСТ”, який належить Дмитру Колеснику, його дочці Катерині та сестрі Тетяні, допомагає обвинуваченому у держзраді Віктору Медведчуку вести його агробізнес в Україні.

Про це у своїй публікації пише видання Delo.ua.

Як відомо, крім нафтового, вугільного, енергетичного та медіа бізнесу в середині десятих років Віктор Медведчук обзавівся ще й аграрним бізнесом, що складається з близько десяти компаній, переважно оформлених на його дружину телеведучу Оксану Марченко та на Богдана Козака, брата екс-народного депутата та найближчого соратника Медведчука Тараса Козака.

Серед них приватне сільськогосподарське підприємство ”Оскар”, ПП ”Ротен”, ПП ”Галагробізнес МЗ”, ”Галицька аграрна компанія”, ”Галичина-Органик”, ”Джерельце”, ”Ландрас-Агро”, ”Колос”, ”МБК Агротехніка” та інші. Деякі з них правоохоронці вже викривали у фіктивності та незаконній діяльності з легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, їх переведення в готівку, ухилення від сплати податків, оформленні безтоварних операцій тощо.

Як зазначали джерела видання ”Latifundist” з оточення Медведчука, він придбав низку агрофірм саме з метою освоєння через нього російських грошей, а бізнес як такий вівся погано. Тому Медведчук свого часу вирішив передати його операційне керування своїм партнерам. Ними виступила родина Дмитра Колесника та їхній АСТ-агрохолдинг, до якого входить кілька десятків компаній, серед яких ТОВ ”Аграрні системні технології”, ”Акріс-Агро”, ”Дейвест”, ”АСТ Агро”, ”Акріс Груп”, ”Акріс Інвест" та інші.

”В результаті одне з ключових та найпроблемніших з погляду ефективності бізнесу агропідприємств Медведчука ПСП ”Оскар” та тисячі гектар його земельного банку у Львівській та Івано-Франківській областях було передано АСТ-холдингу в операційне управління”, — йдеться у публікації.

На підтвердження злиття агробізнесів Медведчука та Колесника видання наводить той факт, що низка ключових підприємств АСТ-холдингу Колесника ТОВ ”Агро Істейт”, ТОВ ”Інновагро”, ТОВ ”Технагро”, ТОВ ”Монтеверде” стали мати спільну юридичну адресу з більшістю агропідприємств Медведчука, які зареєстровані на вулиці Тулузи 11А у Києві. Більше того, з огляду на те, що фізично знайти будівлю чи приміщення за такою адресою неможливо, журналісти дійшли висновку, що ця адреса — віртуальна ”яма” для реєстрації підприємств. ”Ймовірно, з якогось моменту над аграрними бізнесами Медведчука та Колесника почали працювати одні й ті самі юристи”, — наголошується у публікації.

Крім того, близький зв'язок сімей Медведчука та Колесника підтверджується також тим, що дочка Дмитра Колесника, бенефіціар більшості його агрокомпаній, увійшла до складу співзасновників компанії Оксани Марченко ТОВ ”Клубний дім ”Діамант”, яка здає в оренду квартири преміум-класу в елітному будинку бульварі Тараса Шевченка, 27Б.

Резюмуючи, видання наголосило, що на сьогоднішній день на жодну з компаній агробізнесу Віктора Медведчука та Дмитра Колесника санкції не накладено, що дозволяє опальному екс-лідеру партії ”ОПЗЖ” продовжувати отримувати доходи для свого безбідного життя в країні-агресорі.