Влучання російської ракети в "Охматдит" в Києві: в ООН зробили важливу заяву

Зокрема, аналіз відеоматеріалів вказує "на високу ймовірність того, що дитяча лікарня зазнала прямого влучання" ракети РФ.

Існує "висока ймовірність" того, що по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві було "пряме влучання" російської ракети.

Про це заявила керівниця Моніторингової місії ООН з прав людини в Даніель Белль, повідомляє Reuters.

"Аналіз відеоматеріалів та оцінка, проведена на місці інциденту, вказує на високу ймовірність того, що дитяча лікарня постраждала від прямого влучання (російської ракети - Ред.), а не отримала пошкодження від системи перехоплення", - наголосила вона.

Белль повідомила, що її команда відвідала місце "прильоту", але наразі не змогла зробити остаточного висновку. Втім, з її слів, "ракета, схоже, була запущена Російською Федерацією".

Вона акцентувала, що персонал перемістив дітей до бункера, коли вперше пролунали сирени повітряної тривоги. Інакше - кількість жертв була б набагато більшою. Белль зауважила, що вчорашній обстріл "був однією з найбільш кричущих атак, які ми бачили від початку повномасштабного вторгнення".

Нагадаємо, під час масованого удару по Києву 8 липня Одна з ракет Х-101 - влучила у дитячу лікарню "Охматдит". Місцева влада інформує, що в медзакладі загинуло двоє дорослих. Зокрема, одна лікарка.

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