"Вмієте битися нарівні з найкращими": Зеленський подякував збірній Україні

"Обіймаю кожного з вас від усіх українців!", - заявив президент.

Президент України Володимир Зеленський після програшу української команди подякував за гру національної збірної у Євро-2020.

Про це йдеться у повідомленні глави української держави у Twitter.

Хлопці, ви довели, що вмієте битися нарівні з найкращими, що маєте сталевий характер, вмієте надихати й об'єднувати навколо себе всю країну. Дякую за цей чемпіонат і певен, що далі – тільки краще! Обіймаю кожного з вас від усіх українців! Слава Україні! pic.twitter.com/B1QAQVPg7v — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 3, 2021

"Хлопці, ви довели, що вмієте битися нарівні з найкращими, що маєте сталевий характер, вмієте надихати й об'єднувати навколо себе всю країну. Дякую за цей чемпіонат і певен, що далі – тільки краще! Обіймаю кожного з вас від усіх українців! Слава Україні!", - йдеться у сервісі мікроблогів.

Нагадаємо, що збірна України розгромно програла національній команді Англії в матчі 1/4 фіналу Євро-2020 і покинула турнір. Зустріч на "Стадіо Олімпіко" у столиці Італії Римі завершилася з рахунком 0:4.

Додамо, що 2-3 липня відбулися матчі 1/4 фіналу Чемпіонату Європи-2020. За їхніми підсумками стали відомі півфінальні пари турніру.

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