Внаслідок замаху водій Шефіра отримав близько трьох поранень, спецоперація триває

Правоохоронці встановили, що правий бік автомобіля було обстріляно, одна куля потрапила у задню частину авто.
Унаслідок стрілянини у Київській області по автомобілю першого помічника президента Сергія Шефіра його водій отримав близько трьох поранень.
Про це повідомила речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова, пише "Укрінформ".
“Дійсно, сьогодні о 10-й ранку трапився напад, було поранено водія. За попередньою інформацією, близько трьох поранень він отримав. Щодо засідки — наразі ми ще цю інформацію не озвучуємо. По Київській області введено операцію “Перехоплення”, ми шукаємо нападників”, - поінформувала Прянішнікова.
"Справа резонансна, не така проста, як здається на перший погляд. Тому поліція наразі робить все можливе, щоб встановити нападників і безпосередньо визначити, хто причетний до цього нападу", - сказала вона.
Як уточнила речниця поліції Київщини, поліція вже має орієнтування щодо авто, яке будуть розшукувати щодо цієї події.
"Ми закликаємо всіх громадян з розумінням поставитися до цієї ситуація, оскільки можуть перевірятися (правоохоронцями — ред.) автівки, водії, тому просимо всіх посприяти, тому що зараз дуже важливо за гарячим слідом встановити нападників", - зазначила Прянішнікова, уточнивши, що спецоперація ще триває, і подальша інформація щодо події буде уточнюватися і надаватися пізніше.
Нагадаємо:
- В автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра 22 вересня близько 10-ї години ранку неподалік від села Лісники стріляли невідомі . В автомобіль влучило понад десять куль, у результаті чого поранення отримав водій транспортного засобу. На місті працюють слідчо-оперативні групи поліції.
- Президент Володимир Зеленський зробив заяву щодо замаху на свого помічника, наголосивши, що інцидент не вплине на обраний його командою курс. Зеленський зауважив, що невідомі обстріляли авто не просто його помічника, а близького друга. "Вважається, що це був замах на вбивство", - наголосив він. За словами президента, йому поки не відомо, хто за цим стоїть.