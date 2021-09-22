Внаслідок замаху водій Шефіра отримав близько трьох поранень, спецоперація триває

Правоохоронці встановили, що правий бік автомобіля було обстріляно, одна куля потрапила у задню частину авто.

Унаслідок стрілянини у Київській області по автомобілю першого помічника президента Сергія Шефіра його водій отримав близько трьох поранень.

Про це повідомила речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова, пише "Укрінформ".

“Дійсно, сьогодні о 10-й ранку трапився напад, було поранено водія. За попередньою інформацією, близько трьох поранень він отримав. Щодо засідки — наразі ми ще цю інформацію не озвучуємо. По Київській області введено операцію “Перехоплення”, ми шукаємо нападників”, - поінформувала Прянішнікова.

За її словами, правоохоронці встановили, що правий бік автомобіля було обстріляно, одна куля потрапила у задню частину авто.

"Справа резонансна, не така проста, як здається на перший погляд. Тому поліція наразі робить все можливе, щоб встановити нападників і безпосередньо визначити, хто причетний до цього нападу", - сказала вона.

Як уточнила речниця поліції Київщини, поліція вже має орієнтування щодо авто, яке будуть розшукувати щодо цієї події.

"Ми закликаємо всіх громадян з розумінням поставитися до цієї ситуація, оскільки можуть перевірятися (правоохоронцями — ред.) автівки, водії, тому просимо всіх посприяти, тому що зараз дуже важливо за гарячим слідом встановити нападників", - зазначила Прянішнікова, уточнивши, що спецоперація ще триває, і подальша інформація щодо події буде уточнюватися і надаватися пізніше. Нагадаємо: В автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра 22 вересня близько 10-ї години ранку неподалік від села Лісники стріляли невідомі . В автомобіль влучило понад десять куль , у результаті чого поранення отримав водій транспортного засобу. На місті працюють слідчо-оперативні групи поліції.

. , у результаті чого поранення отримав водій транспортного засобу. На місті працюють слідчо-оперативні групи поліції. Президент Володимир Зеленський зробив заяву щодо замаху на свого помічника, наголосивши, що інцидент не вплине на обраний його командою курс. Зеленський зауважив, що невідомі обстріляли авто не просто його помічника, а близького друга. "Вважається, що це був замах на вбивство", - наголосив він. За словами президента, йому поки не відомо, хто за цим стоїть. Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

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