Внутрішній ворог бізнесу: підприємці скаржаться на тиск силовиків

Майже кожен підприємець стикається із певними “труднощами» при взаємодії з правоохоронцями.

Як держава може допомогти бізнесу та залучити інвесторів обговорювали під час 11-го круглого столу, організованого народною депутаткою України, очільницею Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту прав інвесторів Галиною Янченко. Захід відбувся на Житомирщині за участі представників Федерації роботодавців України, Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» місцевих підприємців та адвокатів. Про це повідомляє РБК.

“Як голова Парламентської комісії по захисту інвесторів про деякі проблеми чую не вперше. Одним із резонансних питань, що прозвучали на круглому столі - це питання тиску правоохоронців і прокуратури на бізнес. Сьогодні ми почули показовий кейс. Я пропоную народним депутатам із парламентської спецкомісії по захисту інвесторів взяти цю справу на розгляд і на наш особистий парламентський контроль”, — прокоментувала народна депутатка.

Майже кожен підприємець стикається із певними “труднощами» при взаємодії з правоохоронцями, — зазначила адвокатка в галузі кримінального права Ольга Гетманенко.

“Внутрішні вороги з корисною метою чинять тиск на бізнес. І питання треба вирішувати, щоб люди, які сьогодні вірять в Україну, не розчарувалися і продовжували боротися. Майже кожний підприємець стикається із певними “шероховатостями” при взаємодії з правоохоронцями. Це питання може бути врегульовано на законодавчому рівні, за допомогою додаткового контролю”.

Зокрема представник Ліванської інвестиційної групи, які в умовах війни вклали 15 млн дол. в нові підприємства на Київщині розповіли про конфліктну ситуацію, яка виникла з Їхніми підприємствами в Житомирській області.

“Проблема ця системна, вона криється в менталітеті силових структур та їх відношенні до бізнесу. Саме це треба змінювати, бо в іншому випадку бізнес просто перестане існувати. Від бізнесу залежить економіка, армія і сама країна”, — наголосив Мерхеж Родріг, інвестор Ліванської групи.

Учасники зустрічі домовились активно шукати системне вирішення даних проблем.