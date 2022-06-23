Водоспади і пивоварня: журналісти опублікували розслідування про розкішну садибу Путіна в Карелії (фото)

Журналісти з’ясували, що президентові Росії Володимиру Путіну може належати розкішна садиба на березі Ладозького озера в Карелії. Там розташовані власна пивоварня та ферма з тваринами заради виробництва мармурової яловичини.

На сайті архітектурного агентства, яке спроєктувало садибу, що може належати Путіну, вона мала назву "Хатинка рибалки".

Про це повідомили журналісти OCCRP та "Медузи" у своєму спільному розслідуванні.

Про те, що ця садиба пов'язана з очільником Кремля, ще 2016 року повідомляв російський телеканал "Дождь". За його даними, власники будинку і прилеглої території – компанії, підконтрольні Юрієві Ковальчуку – другу президента РФ та головному акціонеру банку "Россия", який також називають "банком Путіна".

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За інформацією журналістів OCCRP, згадані компанії мають спільний домен електронної пошти LLCInvest.ru. Він базується на сервері компанії, пов'язаної з банком "Россия", і поєднує десятки фірм, що мають стосунок допоплічників російського диктатора. Компанії з мережі LLCInvest.ru також контролюють ймовірний палац Путіна у Геленджику та його будинок відпочинку на північному заході Росії.

Розслідувачам вдалося отримати доступ до тисяч листів завдяки витоку з двох будівельних компаній, що облаштовували територію навколо "Хатинки рибалки". Серед цих листів є макети, креслення, дизайн-проєкти тощо.

За даними супутникових знімків, головну скляно-дерев'яну будівлю завершили в серпні 2012 року. Наступного року на іншому березі затоки почали зводити іншу будівлю, яку в Росреєстрі називають "коморою". Проте, судячи з плану приміщень, до зберігання зерна вона не має жодного стосунку. Журналісти встановили, що це двоповерхова будівля з хвилеподібним дахом, що більше нагадує будинок прийомів. Там є велика вітальня відкритого планування площею понад 200 кв. м. На кухні розташовані мангал, казан, тандир, тепан та коптильня, як у розкішному ресторані.

Також у будинку розміщена власна пивоварня з австрійським обладнанням за 345 тис. євро. Вона може виготовляти 47 л пива на день. На другому поверсі будинку – чайна кімната з видом на Ладозьке озеро, поряд – два басейни та стежка до природного водоспаду, що впадає в затоку. Там облаштована усамітнена альтанка. Водоспад зараз закритий для публіки, хоча раніше був туристичною пам'яткою.

За даними журналістів, витрати на будівельні роботи від червня 2015 року склали 187 млн руб. Це буз урахування вартості меблів, обробки, освітлення, архітектурного і дизайн-проєкту.

На прилеглих до садиби територіях розташовані здебільшого сільськогосподарські угіддя. Так, там є форелеве господарство і ферма з розведення великої рогатої худоби, де вирощують биків заради мармурової яловичини. Місцевий житель розповів журналістам, що поки на "дачі" немає високого гостя, живу форель можна придбатив охоронців.

2021 року там також збудували професійну двоповерхову кухню на 600 кв. м. На першому поверсі кухні розташовані приміщення для зберігання риби, м'яса та овочів, зони для випікання і приготування холодних та гарячих страв. На другому поверсі можуть бути розміщені скромні спальні працівників кухні.

Як розповіли журналістам активісти, 2021 року через національний парк Ладозькі шхери почали прорубувати дорогу до дачі Путіна. Згідно з отриманими розслідувачами документами, влітку 2021 року поблизу почали будувати ще один будинок з видом на Ладозьке озеро.

Попри скромну назву "Садовий будинок", цю будівлю оздоблено натуральним напівкоштовним камінням лазурит і лабрадорит, а велику частину підлоги покрили мармуром Fior di Bosco за близько 110 тис. дол. У будинку загалом розташовані шість ванн, сантехніка для кожної коштуватиме понад 3 млн руб. На першому поверсі – шість спалень, а в центрі будівлі – басейн із декоративним водоспадом, що стікає з висоти верхнього поверху.

Журналісти у своєму розслідуванні звернули увагу, що в грудні 2021 року середня зарплата в Карелії становила 64 тис. руб. – "набагато менше за ціну однієї душової ручки в "Садовому будинку".

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Автори розслідування поспілкувалися з архітекторами, які припустили, що такий проєкт можна реалізовувати лише з необмеженим бюджетом. За інформацією з отриманого журналістами документа, розробляло проєкт елітне російське архітектурне агентство FullHouseDesign. Власниця компанії сказала журналістам, що не пам'ятає такий об'єкт і не може прокоментувати його можливу вартість. Проте калькулятор цін на сайті агентства показав, що мінімальна ціна лише дизайн-проєкту для будинку такого розміру – 12 млн руб.

У Кремлі традиційно заперечують, що Путін пов'язаний із цими об'єктами або з компаніями LLCInvest.

Місцеві жителі сказали журналістам, що зазвичай проїзд до затоки відкритий, але під час приїзду важливих гостей дорогу перекривають працівники Федеральної служби охорони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, чому син ексгімнастки Аліни Кабаєвої та Путіна не зможе отримати бажане громадянство Швейцарії.