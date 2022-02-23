Вогонь у генконсульстві РФ у Львові: дипломати палять документи, пожежників на територію не впустили (відео)

Представник консульства вийшов до пожежників і повідомив, що все добре.

У середу зранку, 23 лютого, на території генерального консульства Росії у Львові, що розташоване на вул. Костя Левицького, люди побачили вогонь та викликали пожежників. Рятувальники, які прибули на місце події, пожежі не виявили. З’ясувалося, що працівники консульства щось спалюють у бочці на території консульства.

Про це повідомили у ДСНС Львівщини, пише ZAXID.NET.

"Люди викликали рятувальників, бо побачили вогонь. Коли ми приїхали, то представники консульства повідомили, що вони проводять роботи зі спалювання чогось. Пожежі немає", – йдеться в повідомленні.

Пожежників на територію не впустили. Представник консульства вийшов до них і повідомив, що все добре.

Нагадаємо:

Напередодні увечері в Одесі мешканці повідомили, що працівники російського консульства спалювали у дворі якісь документи. Спалювання документів відбувалося після того, як російське міністерство закордонних справ повідомило про вивезення з України всіх працівників своїх дипломатичних установ.

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