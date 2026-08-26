"Воюйте за неї": Келлог розкрив, чи вимагав Трамп у Зеленського віддати всю територію Донбасу

Дональд Трамп і Володимир Зеленський / © ТСН

Реклама

Президент Росії Володимир Путін сподівався, що американський лідер Дональд Трамп натисне на українського президента Володимира Зеленського, аби віддати РФ залишки Донецької області. Але Трамп особисто не тиснув на Зеленського, щоб той добровільно віддав Донбас чи Донеччину.

Про це колишній спецпредставник президента США, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог розповів у інтерв’ю програмі «Мосейчук+».

Реклама

Трамп не тиснув на Зеленського щодо Донбасу

Келлог відповів на запитання, чи довіряє Трамп Путіну. За його словами, глави держав мають давні особисті стосунки. Колишній посадовець зазначив, що президент США уже використав усі можливі дипломатичні інструменти, щоб спробувати завершити війну Росії проти України.

Реклама

«Він (Трамп — ред.) особисто не тиснув на президента Зеленського, щоб той добровільно віддав Донбас чи Донецьку область. Здається, це стало зрозуміло під час саміту на Алясці. Гадаю, Путін сподівався, що Трамп натисне на Зеленського, аби віддати йому залишки Донеччини. Цього не сталося, бо Трамп по-суті озвучив те саме, що і я: якщо вам потрібна ця земля, воюйте за неї«, — розповів Келлог.

Келлог про втрати РФ

Він також акцентував на тому, що російські втрати у війні з військового погляду зору є «астрономічними». За оцінкою генерал-лейтенанта, йдеться про 1,2-1,5 млн загиблих і поранених. Для порівняння Келлог навів війну Радянського Союзу в Афганістані, де СРСР втратив близько 18 тис. бійців і зрештою вивів свої війська.

«І той факт, що він (Путін — ред.) готовий платити за такі втрати все більшу ціну, як військова людина, я просто не можу цього осягнути. Це не вкладається в голові, але він зациклений на цьому. І це коштуватиме йому дуже дорого«, — переконаний Келлог.

Він додав, що російське військове керівництво не зважає на життя власних бійців. Експосадовець сказав, що такий підхід має історичне коріння і використовувався Росією під час Другої світової війни та в інших конфліктах.

Реклама

«Їм байдуже на своїх людей. Вищому керівництву на них байдуже. Вони готові ними жертвувати. Поки самі люди цього не усвідомлять, вони і надалі прийматимуть те, що відбувається», — сказав Келлог.

Він також висловив думку, що через війну проти України Росія втратила статус глобальної держави та перетворилася на регіональну силу. З огляду на масштаб втрат, Москва вже й на цей статус ледве претендує.

Окремо ексспецпредставник президента США звернув увагу на відносини Росії з Китаєм. Келлог зазначив, що в цій парі Москва є молодшим, а не старшим партнером, і відносини між країнами фактично не є рівноправними.

Наявність у Росії ядерної зброї — серйозна проблема

Водночас, за словами Келлога, серйозною проблемою залишається наявність у Росії ядерної зброї, адже до держав із ядерним арсеналом ставляться інакше, ніж до країн без нього. Саме це генерал-лейтенант назвав однією з причин активного залучення США до ситуації навколо Ірану.

Реклама

«Ми знаємо наслідки, якщо країна отримує ядерну зброю. Ми бачили це в Кореї, бачили на Близькому Сході. Якщо Іран отримає ядерку, її отримає Саудівська Аравія. Якщо отримає Саудівська Аравія, отримають ОАЕ. І тоді почнеться божевільне коло всеоохопного насильства. Тож ми це розуміємо і сподіваюся, хтось із його радників нарешті скаже: „Давайте закривати цю тему“. Хочеться вірити, що цей момент настане. Але коли йдеться про Путіна, ми маємо справу з нераціональною людиною«, — резюмував Келлог.

До слова, Келлог також заявив, що ресурси Путіна вичерпуються, час іде проти нього, а війна триває вже п’ятий рік. За словами генерал-лейтенанта, російський лідер невпевнений у власній безпеці через відсутність реальних перемог на полі бою. Келлог вважає нереалістичними плани Росії повністю захопити Донецьку, Запорізьку чи Херсонську області через брак бойової потужності армії.

Новини партнерів