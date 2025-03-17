Волц зробив заяву про санкції проти РФ у разі незгоди на припинення вогню

Майк Волц зазначив: "Ми беремо участь у дипломатії, і це включатиме як пряник, так і батіг".

Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц відмовився виключити запровадження нових санкцій проти Росії, якщо Москва не прийме угоду про припинення вогню найближчими днями.

Про це повідомляє Sky News.

"Фундаментальне питання для росіян – чи хочуть вони продовжувати рух вперед? Який вигляд матиме ситуація, коли вони втрачають величезну кількість людей і матеріальних засобів?" – сказав Волц.

Коли журналісти запитали у радника президента США, чи означає це неминучість санкцій проти Росії, він сказав, що не випереджатиме президента, але Дональд Трамп "поклав це на стіл".

"Ми беремо участь у дипломатії, і це включатиме як пряник, так і батіг, щоб залучити обидві сторони до столу перемовин, але також вирішити це у спосіб, який буде постійним і стійким", – висловся Волц.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Білий дім не вагатиметься та запровадить максимальні економічні санкції проти Росії, якщо це допоможе всадити її за стіл переговорів та досягти мирного врегулювання конфлікту.