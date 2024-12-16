Волкер назвав "гарним вибором" призначення Келлога спецпредставником Трампа по Україні

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп номінував генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога на посаду спеціального представника США по Україні. Курт Волкер, який був на цій посаді під час першої каденції Трампа заявив, що вважає таке рішення "гарним вибором".

Про це він заявив під час свого інтервʼю "Голосу Америки"

"Він (Келлог, - ред.) досвідчений воєначальник і тризірковий генерал, що є досить суттєво. У нього тісні стосунки з президентом Трампом, тому вони можуть спілкуватися безпосередньо, що важливо",- заявив дипломат.

Він пояснив, що Келлог буде реалізовувати бачення Трампа для якнайшвидшого завершення російської агресії проти України.

"Це означає передавати меседжі президента Трампа, оцінювати реальність на місцях і (передавати) будь-які повідомлення від будь-яких сторін", - сказав він.

Волкер завив що наразі ситуація змінилась з часів, коли він був на цій посаді, оскільки Росія тепер веде відкриту війну проти України. Він заявив, що Трамп добре обізнаний у ситуації в Україні, зокрема зі злочинами російських анресорів.

"Воєнні злочини, викрадення дітей – він це розуміє. Зараз він знає набагато більше, ніж це було у 2017-му, 2018 роках",- розповів дипломат.

Крім того, Волкер порадив своєму наступнику не "грузнути у деталях, спілкуючись з росіянами". Він пояснив, що російський диктатор прагне до захоплення всіє України, тому зупинити його можна лише силою.

"Не ведіться на хитрощі про те, що нам тут потрібна автономія, нам потрібна ця демілітаризована зона, нам потрібен якийсь політичний процес. Це все димові завіси. Путін насправді не переймається жодними цими речами. Те, що він хоче зробити, це захопити всю Україну, і його просто потрібно зупинити достатньою силою, щоб він не зміг цього зробити",- каже Волкер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Портников припустив, чого очікувати від Трампа, якщо він не зможе домовитись з Путіним.

Крім того, ми раніше інформували, що експерт припустив, коли і як припиняться бойові дії в Україні.

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