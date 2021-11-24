Волкер назвав п’ять загроз Путіна Європі та нову дату російської вторгнення в Україну

Москва може завдати енергетичного удару по Євросоюзу або розпалити нову "гарячу точку" на континенті.

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер вважає, що російський президент Володимир Путін намагається розхитати та розколоти Європу, здійснюючи ескалацію загроз на східній частині континенту. Україна перебуває в найбільшій небезпеці.

Про це йдеться у його статті для видання CEPA .

На думку американського дипломата, країнам Заходу доведеться "твердо стояти перед обличчям російської агресії". При цьому Волкер назвав п'ять основних загроз, що походять від Кремля.

Найперше він звернув увагу на скорочення постачання газу до Європи напередодні зими, яким Москва дає зрозуміти Брюсселю, що європейські санкції загрожують опалювальному сезону в країнах ЄС.

Ще один метод тиску - використання Білорусі для просування мігрантів до Європейського Союзу.

Третя загроза - новий конфлікт на Балканах, де Росія підігріває сербський націоналізм на тлі можливого розпаду Боснії та Герцеговини та підриву незалежності Чорногорії.

Четвертий небезпечний момент полягає у витісненні впливу США та Євросоюзу на Південному Кавказі.

І нарешті п’ята і найбільша загроза полягає у розміщенні військ та важкої бронетехніки в Україні та навколо неї, особливо в Білорусі, в окупованому Криму та непідконтрольній українській владі частині Донбасу.

"Росія фактично взяла під контроль Білорусь, а це означає, що Путін тепер може загрожувати Україні як із півночі, так і зі сходу" , – пише американський дипломат.

Волкер вважає, що однією із ймовірних дат нападу Росії на Україну може виявитися 8 грудня, коли виповнюється 30 років з моменту розпаду Радянського Союзу — цей процес Путін свого часу називав величезною трагедією 20-го століття.

Разом з тим демонстрація військової сили Росії на українських кордонах може виявитися черговим російським шантажем. "Путін шукає поступок і жестів деескалації з боку України та Заходу в обмін на його рішення не вторгатися. Але той факт, що він зібрав необхідні сили, означає, що рішуча відповідь Заходу необхідна, щоб продемонструвати, що такий крок буде надто дорогим для Росії" , – зауважив він у своїй публікації.

Нагадаємо, раніше у Міжнародному енергетичному агентстві (МЕА) звинуватили Росію, Саудівську Аравію та інших великих постачальників нафти га газу у створенні штучного дефіциту на ринку.

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