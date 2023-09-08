Волкер не переконаний, що США здійснять дзеркальну відповідь на можливий ядерний удар Росії

Колишній посол США при НАТО Курт Волкер вважає, що якщо Росія використає ядерну зброю в Україні, відповідь Заходу не обов'язково буде такою ж.

Волкер переконаний, що ризик будь-якого використання ядерної зброї завжди слід сприймати серйозно, навіть якщо його ймовірність складає 1%. Волкер наголосив, що варто бути готовим, проте він вважає, що ймовірність застосування РФ ядерної зброї дуже низька.

Про це колишній спецпредставник у справах України сказав під час спілкування зі журналістами, - пише Еспресо.

"Я думаю, що це дуже малоймовірно з кількох причин. Одна з яких, якщо ми говоримо про стратегічний обмін ядерною зброєю між США та Росією - Росія цього не переживе, і вони це знають", - пояснив Волкер.

Мовляв, якщо РФ застосує ядерну зброю, це все одно не допоможе Путіну досягти своїх цілей.

"Якщо ми говоримо про тактичну ядерну зброю, яка може бути використана на полі бою в Україні, для Володимира Путіна це створює іншу проблему. По-перше, це не допоможе йому захопити територію - те, що він намагається зробити. Тому це не допоможе досягти його цілей", - сказав Волкер.

Експредставник США додав, що відповідь Заходу не обов'язково буде ядерною, тому що "ніхто з нас не хоче жити у світі, де ядерна зброя використовується регулярно".

Також читайте Очільник Генштабу Польщі закликав НАТО агресивніше відповідати на ядерні погрози РФ

"Багато країн сказали росіянам, що якщо ви використаєте ядерну зброю, буде пряма відповідь, що призведе до катастрофічних наслідків для Росії. Путін почув це від Сполучених Штатів, від НАТО, Китаю, Індії", - зазначив посадовець.

Волкер вважає, що через ці попередження російські військові усвідомлюють реальну небезпеку для себе.

Він також наголосив, що прийняття про застосування ядерної зброї - це рішення не одного Путіна.

"Це не рішення однієї людини в Росії, на відміну від більшості рішень. Для використання ядерної зброї потрібно діяти разом із кількома людьми, і, як я вже сказав, я не думаю, що військові цього хочуть. А Путін не може допустити ситуацію, коли він віддає наказ, а військові його не виконують. Тому навіть для нього є ризик. Тож я думаю, що всі ці речі неймовірно ускладнюють для Росії цей крок", - пояснив Волкер.

Посадовець резюмував, що необхідно і надалі просувати меседж, що ніхто не намагається захопити територію Росії та загрожувати їй як державі, тому що російська доктрина саме і полягає в тому, що "ядерну зброю необхідно використати для захисту держави".

▶️ Дивіться на YouTube-каналі ТСН: В російських ефірах вже весь світ на колінах. Пропаганда вигадує для росіян перемоги

Раніше стало відомо, що Росія перекидає ядерну зброю малої дальності до Білорусі.

Читайте також: