Волкер пояснив, чим є політика НАТО щодо України для Путіна

Про це під час конференції у Європарламенті заявив колишній посол Сполучених Штатів при НАТО, експредставник США по Україні Курт Волкер, - пише Укрінформ.

Він підкреслив, що висловлює особисту точку зору, а не позицію уряду США,

«Переконаний, що політика НАТО сьогодні ненавмисно надсилає сигнал для Путіна – продовжувати бойові дії. Бо ми говоримо, що Україна стане членом у тривалій перспективі, але ми не можемо привести її в НАТО, поки триває ця війна. Це є стимулом для Путіна продовжувати війну. Я дійсно думаю, що прийшов час для нас зробити прямо протилежне послання, - що Україна стане членом НАТО якнайшвидше. Це означатиме, що не залишиться жодного шляху для програшу України. Тоді для Путіна продовження цієї війни буде безцільним, а для Росії – руйнівним», - сказав американський дипломат.

Він зауважив, що практичне втілення такого наміру є не таким складним, як вважається. Безумовно, є занепокоєння, що членство України може призвести до ескалації, ризику використання ядерної зброї або прямого зіткнення НАТО з російськими військами. Ці занепокоєння мають братися до уваги, але вони, за словами Волкера, можуть бути вирішені.

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Нагадаємо, зустрічі голів дипломатичних відомств країн НАТО у Брюсселі, а також засідання Ради НАТО – Україна, що відбудуться цього тижня, в яких візьме участь держсекретар США Ентоні Блінкен, підтвердять міцну відданість Альянсу подальшій підтримці України.

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