Волкер розповів, хто має очолити миротворчу місію в Україні

Країни Європи повинні відігравати ключову роль у питання забезпечення миротворчої місії в Україні.

Таку думку висловив колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер, передає Радіо Свобода.

Він зазначив, що європейські партнери Україні повинні забезпечити військові витрати та безпекові потреби України.

"Вони повинні взяти на себе левову частку відповідальності за оборонні витрати в Європі й забезпечення військових потреб України. Організацію може на себе взяти НАТО, але війська на місцях мають розміщувати країни Європи", - заявив Волкер.

Крім того, він заявив, що Сполучені Штати можуть підтримувати миротворчу місію за допомогою авіаційної присутності в небі над Польщею та Німеччиною, але основну частину повинна виконати Європа.

"Думаю, це більш імовірно. Та навіть до цього ми ще не дійшли. Ще поки навіть не було першого телефонного дзвінка президента Трампа президенту Путіну", – сказав дипломат", - сказав Волкер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Путіна зробили скандальну заяву стосовно переговорів щодо України.

Крім того, ми раніше інформували, що у Байдена запропонували ЄС і команді Трампа рішення, як посадити Путіна за стіл переговорів.

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