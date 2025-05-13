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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2008
Час на прочитання
2 хв

Волкер зробив невтішний прогноз, коли очікувати повного припинення вогню в Україні

Політик вважає, що Путін хочу воювати і побачити, чи зможуть його війська досягти чогось у літньому наступі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курт Волкер.

Курт Волкер. / © Associated Press

Диктатор РФ Володимир Путін хоче продовжувати воювати, атакувати та бомбити українські міста. Відтак наразі 30-денне припинення вогню в Україні неможливе.

Про це заявив колишній спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер в інтерв'ю “Радіо Свобода”.

З його слів, в якийсь момент навіть постійне припинення вогню стане реальним. Однак зараз, вважає політик, "Путін не готовий".

"Він не хоче припинення вогню. Він хоче продовжувати воювати, атакувати і бомбити українські міста. Він хоче побачити, чи зможуть його війська досягти чогось у літньому наступі. Тому він просто не готовий до цього", - пояснив він.

Втім, фінансовий і військовий тиск на Росію все ж таки змусить Путіна піти на поступки.

"Це призведе до того, що він скаже: "Добре, зараз той момент, коли ми повинні погодитися на припинення вогню". Це може статися восени або наступного року. Я думаю, що, можливо, до кінця цього року ми дійдемо до цього моменту", - каже дипломат.

Прямі переговори з Москвою зараз не допоможуть завершити війну і “не призведуть до жодного прогресу”.

“Важливо мати [в переговорах] міжнародну участь, тому що Путін буде брехати, обманювати і спотворювати факти - і всі повинні це бачити. Якщо Україна і Росія сидітимуть в одній кімнаті, Росія вийде [після переговорів], звинуватить Україну у всіляких речах, і в людей складеться заплутана картина", - наголошує Волкер.

Він також заявив, що після припинення вогню, потрібно використовувати цей час з розумом.

"Ми повинні інвестувати у військовий потенціал України, навчання, європейські сили стримування, економічний розвиток, якомога швидшу інтеграцію України в ЄС, щоб утримати Путіна від майбутніх атак", - каже Волкер.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що завершення війни залежить від його рішення російського “фюрера” Володимира Путіна. Саме диктатор РФ несе відповідальність за встановлення миру з Україною.

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори у Стамбулі, які були перервані 2022-го. Окрім того, “фюрер” цинічно заявив, що Україна нібито порушувала попередні перемир’я.

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