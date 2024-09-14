Воллес назвав політика, якому вигідна суперечка довкола далекобійних ударів по РФ

Суперечка навколо надання дозволу Україні на далекобійні удари вглиб агресорки РФ вигідна кремлівському "фюреру" Володимиру Путіну.

Про це заявив колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, пише The Guardian.

Політик висловив розчарування тим, що ситуація із дозволом на удари по Росії перетворилась на "чергове перетягування канату навколо іншого потенціалу". Він нагадав, що подібні затримки були і з рішеннями про постачання Україні танків і винищувачів.

"Все це зволікання, все це перетягування канату на користь Росії і дозволяє Путіну вставляти в це зволікання погрози, нові червоні лінії і намагання розділити міжнародну спільноту за принципом "розділяй і володарюй", - обурено висловився Волес.

Експрем'єр назвав Путіна "хуліганом, якому задля досягнення успіху потрібно "залякати людей" і "змусити людей зупинитися".

"Саме так він змушує нас змінити нашу поведінку", наголосив Воллес.

Нагадаємо, за інформацією видання Politico, США і Британія можуть зняти обмеження щодо ударів по РФ. Це рішення можуть погодити на Генеральній асамблеї ООН.

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