Воллес порадив Зеленському посилити мобілізацію, бо "Росія потай мобілізує всю країну"

Ексміністр зазначив – Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії.

Ексміністр оборони Британії Бен Воллес порадив президенту України Володимиру Зеленському переоцінити масштаби мобілізації в державі, поки в Росії потай мобілізують усю країну.

Таку думку Воллес висловив у коментарі виданню The Telegraph.

За словами ексміністра, президент РФ Володимир Путін відчайдушно хапається за дві останні речі, які можуть його врятувати в контексті війни проти України – час і розкол міжнародної спільноти.

Також читайте Путін оголосив призов: новобранців до армії РФ набиратимуть також на окупованих територіях України

"Британія може щось зробити з обома. Ми повинні допомогти Україні зберегти її динаміку – і для цього буде потрібно більше боєприпасів, ATACMS і Storm Shadows. І найкращий спосіб утримати міжнародну спільноту разом – це демонстрація успіху", – розповів Воллес.

Посилення мобілізації в Україні

Він зазначив, що Україна "також може зіграти свою роль".

"Середній вік бійців на фронті – понад 40. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт – Росія потай мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тому, як це зробила Британія 1939-го і 1941-го років, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації в Україні", – сказав ексміністр оборони.

Нагадаємо, раніше секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оброни й розвідки Роман Костенко заявив, що в Україні можуть посилити мобілізацію в разі зміни воєнної стратегії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Не треба ховатися по кущах, бо не буде перемоги! Думки українців щодо мобілізації розділилися

Читайте також: