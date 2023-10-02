Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Воллес порадив Зеленському посилити мобілізацію, бо "Росія потай мобілізує всю країну"

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
2313
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Воллес порадив Зеленському посилити мобілізацію, бо "Росія потай мобілізує всю країну"

Ексміністр оборони Британії Бен Воллес / Фото: Associated Press

Ексміністр зазначив – Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії.

Ексміністр оборони Британії Бен Воллес порадив президенту України Володимиру Зеленському переоцінити масштаби мобілізації в державі, поки в Росії потай мобілізують усю країну.

Таку думку Воллес висловив у коментарі виданню The Telegraph.

За словами ексміністра, президент РФ Володимир Путін відчайдушно хапається за дві останні речі, які можуть його врятувати в контексті війни проти України – час і розкол міжнародної спільноти.

"Британія може щось зробити з обома. Ми повинні допомогти Україні зберегти її динаміку – і для цього буде потрібно більше боєприпасів, ATACMS і Storm Shadows. І найкращий спосіб утримати міжнародну спільноту разом – це демонстрація успіху", – розповів Воллес.

Посилення мобілізації в Україні

Він зазначив, що Україна "також може зіграти свою роль".

"Середній вік бійців на фронті – понад 40. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт – Росія потай мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тому, як це зробила Британія 1939-го і 1941-го років, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації в Україні", – сказав ексміністр оборони.

Нагадаємо, раніше секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оброни й розвідки Роман Костенко заявив, що в Україні можуть посилити мобілізацію в разі зміни воєнної стратегії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Не треба ховатися по кущах, бо не буде перемоги! Думки українців щодо мобілізації розділилися

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2313
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація