Воллес пояснив, чому НАТО не може прийняти Україну під час війни

У Британії наголосили на необхідності працювати разом, щоб переконатися, що Росія зазнає невдачі у своєму незаконному вторгненні в Україну.

Північноатлантичний альянс не може приєднати Україну під час війни, оскільки це втягне у бойові дії весь блок НАТО. Але після завершення війни Україна повинна приєднатись до НАТО якомога швидше.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, інформує CNN.

"Я повністю згоден зі Сполученими Штатами, що ми не можемо прийняти нову країну з гарячим збройним конфліктом. Це просто імпортує війну в Альянс", - зазначив він.

Міністр оборони Британії зазначив, що члени НАТО повинні "працювати разом, щоб переконатися, що Росія зазнає невдачі у своєму... незаконному вторгненні в Україну", перш ніж дозволити Україні приєднатися до Альянсу.

"Однак, коли цей конфлікт закінчиться, ми повинні бути готові прийняти Україну до НАТО якомога швидше", - зауважив він.

Крім того, Воллес заявив, що Україна здійснила декілька важливих кроків, щоб стати членом НАТО, зокрема, що стосується зміцнення армії та ліквідації корупції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери НАТО досягли згоди щодо того, як визначити їхні майбутні відносини з Україною та її заявку на членство в Альянсі.

Крім того, ми раніше інформували, що голова уряду Нідерландів Марк Рютте заявив, що перспектива вступу України до НАТО існує, але наразі не можна передбачити, коли це станеться.

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