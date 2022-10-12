Воллес висловився про війну в Україні: "Наддержави і раніше програвали війни, але РФ – не наддержава"

На думку британського міністра, війська Росії таки програють війну через свій потенціал і помилкові "стратегічні припущення" керівництва їхньої держави.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прокоментував війну в Україні, заявивши, що наддержави і раніше програвали війни, проте Росія – не наддержава.

Про це Воллес сказав у інтерв'ю Evening Standard.

Міністр сказав, що не знає, чим закінчиться війна Росії проти України, проте висловив думку щодо шансів країни-агресорки.

"Наддержави і раніше програвали війни: Радянський Союз – в Афганістані, США – у В'єтнамі. Нерідко великі держави змушені приймати поразку в сусідній країні чи іншій країні, де вони воювали", – розповів Воллес.

Він одразу додав, що Росія – не наддержава, як з'ясувалося, і це є ключовим.

"Почасти це схоже на те, що ви вірили своїй рекламі та вважали, що ви непереможні, а це не так", – сказав очільник братського Міноборони, звернувшись до РФ.

За оцінкою Воллеса, російські війська таки програють війну через свій потенціал і помилкові "стратегічні припущення" керівництва країни-агресорки.

"На кожному кроці люди недооцінювали Україну і переоцінювали Росію. Але він (Путін – ред.) має мільйони людей, яких він може засунути в м'ясорубку без будь-яких правил, без урахування людських життів", – звернув увагу міністр.

Він додав – якщо президенту РФ Володимиру Путіну вдасться таким чином перемогти, весь світ отримає сигнал про те, що саме так виграються війни. Міжнародна спільнота цього прийняти не може.

Коли закінчиться війна та хто переможе

Війна не закінчиться до кінця 2022 року, проте триватиме вона не роками, а місяцями. Таку заяву зробив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

ЗСУ можуть відтіснити російських військових на кордони 23 лютого вже до Різдва, повідомило видання The Times із посиланням на джерела у британському уряді та військових експертів.

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, війна не закінчиться до Різдва, але він певен у "найоптимістичнішому прогнозі". Подоляк наголосив, що внутрішні конфлікти в РФ прискорюють деокупацію захоплених територій України.

Військовий експерт Олег Жданов описав два сценарії закінчення війни в Україні. Перший – переворот у РФ та усунення Путіна від влади, а другий – ЗСУ звільнять усі українські території в межах кордонів 1991 року.

Результати "Рамштайну": чи дадуть Україні нові засоби ППО

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