Володимир Зеленський поспілкувався з Борисом Джонсоном та Еммануелем Макроном: про що говорили

Володимир Зеленський поспілкувався з Борисом Джонсоном та Еммануелем Макроном: про що говорили

Президент закликав зупинити війну в Україні.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та лідером Франції Еммануелем Макроном.

Також читайте На зустрічі Кулеби з Лавровим обговорювали ймовірну зустріч Зеленського з Путіним – дані Чавушоглу

Про це повідомив Володимир Зеленський.

"Продовження діалогу з лідерами Великобританії та Франції. Повідомили про нові злочини Росії проти людей. Подальшу підтримку України обговорили з Борисом Джонсоном. Ми також зосередилися на мирних переговорах з Еммануелем Макроном. Ми повинні зупинити війну", - йдеться у повідомленні.

Continued dialogue with the leaders of the UK & France. Informed about new crimes of Russia against people. Further support for was discussed with PM @BorisJohnson. We also focused on peace talks with President @EmmanuelMacron. We must stop the war. #StopRussia — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 10, 2022

Читайте також: