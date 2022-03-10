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Володимир Зеленський поспілкувався з Борисом Джонсоном та Еммануелем Макроном: про що говорили

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Володимир Зеленський поспілкувався з Борисом Джонсоном та Еммануелем Макроном: про що говорили

Президент закликав зупинити війну в Україні.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та лідером Франції Еммануелем Макроном. 

Про це повідомив Володимир Зеленський. 

"Продовження діалогу з лідерами Великобританії та Франції. Повідомили про нові злочини Росії проти людей. Подальшу підтримку України обговорили з Борисом Джонсоном. Ми також зосередилися на мирних переговорах з Еммануелем Макроном. Ми повинні зупинити війну", - йдеться у повідомленні. 

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