Володимир Зеленський поспілкувався з Борисом Джонсоном та Еммануелем Макроном: про що говорили

Президент закликав зупинити війну в Україні.
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та лідером Франції Еммануелем Макроном.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
"Продовження діалогу з лідерами Великобританії та Франції. Повідомили про нові злочини Росії проти людей. Подальшу підтримку України обговорили з Борисом Джонсоном. Ми також зосередилися на мирних переговорах з Еммануелем Макроном. Ми повинні зупинити війну", - йдеться у повідомленні.
Continued dialogue with the leaders of the UK & France. Informed about new crimes of Russia against people. Further support for was discussed with PM @BorisJohnson. We also focused on peace talks with President @EmmanuelMacron. We must stop the war. #StopRussia— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 10, 2022
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