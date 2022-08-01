Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном: про що йшлося

Володимир Зеленський відзначив важливу роль Парижа й особисто Еммануеля Макрона в ухваленні під час головування Франції в ЄС історичного рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський також висловив подяку за участь першої леді Франції Бріжит Макрон у другому київському Саміті перших леді та джентльменів 23 липня 2022 року.

Президент України поінформував лідера Франції про перебіг протидії російській агресії та ситуацію на полі бою.

Лідери держав також обговорили безпекову співпрацю. Президент України відзначив ухвалені Францією рішення щодо постачання нового сучасного озброєння, а також надану оборонну допомогу. Сторони домовилися координувати подальші дії з надання Україні безпекової допомоги як Францією, так і іншими міжнародними партнерами, зокрема щодо задоволення першочергових потреб українських захисників у сучасному озброєнні.

Окремо було обговорено важливе питання макрофінансової підтримки нашої держави та вагому роль Французької Республіки в цьому процесі.

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон торкнулися проблематики воєнних злочинів, що їх РФ продовжує скоювати в Україні.

Співрозмовники також привітали ініціативу з перевезення українського зерна й наголосили на необхідності її неухильної реалізації. Було також обговорено практичні аспекти нарощування експорту українського збіжжя іншими логістичними шляхами.

Володимир Зеленський запросив Еммануеля Макрона взяти участь в онлайн-саміті міжнародної Кримської платформи 23 серпня поточного року.

Нагадаємо, Макрон попередив про складний період війни в Україні.

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