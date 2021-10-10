Володимир Зеленський відповів, чому не дотримався слова та все ж переїхав до державної дачі

Володимир Зеленський відповів, чому не дотримався слова та все ж переїхав до державної дачі

На початку каденції президент заявив, що не зробить цього.

Президент України Володимир Зеленський відповів, чому не дотримався свого слова та все ж переїхав до державної дачі.

Так, на початку своєї каденції глава держави заявив, що буде таким президентом для України, яких ще не було, і, як мінімум, не переїде до держдачі. Втім, уже рік, як очільник країни там живе та навіть встиг зробити ремонт. Про це йдеться у програмі "Світське життя".

"Все пов’язано лише з охороною, їм потрібен окремий дім, тобто я повинен купити на сьогодні територію, на якій буде мій дім і дім для охорони. Чесно скажу, живу я там як в готелі. Тим не менш, я привіз мої меблі з маєтку, який ми продали", – пояснив Зеленський.

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Також глава держави відповів, чи будує вже для себе будинок на майбутнє, оскільки, рано чи пізно його каденція президента закінчиться, а жити десь треба буде.

"Чесно, ми декілька варіантів знайшли. Зараз питання, як пришвидшити процес, чи купити вже готовий дім і зробити там ремонт, або нову землю і будувати новий дім", – розповів він.

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