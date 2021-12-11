Володимир Зеленський відповів на Петицію про "Велике будівництво" за кошти платників податків

Володимир Зеленський відповів на Петицію про "Велике будівництво" за кошти платників податків

Президент Володимир Зеленський відповів підписантам електронної Петиції №22/123558, якою пропонують зобов’язати органи державної влади та місцевого самоуправління згадувати в інформаційних матеріалах про кошти платників податків.

"Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію та увагу до питання інформування про використання коштів, що спрямовуються на фінансування проєктів будівництва та реконструкції об’єктів інфраструктури, у тому числі соціальної та дорожньої, в усіх регіонах України", - сказав голова держави.

Він повідомив, що наразі кожен громадянин України може знайти відповідну інформацію на вебпорталі використання публічних коштів. Доступ до інформації, оприлюдненої на вебпорталі, є вільним та безоплатним.

Пояснюючи рішення спрямувати значну частину державних коштів (які надходять від податків громадян, бізнесу, приватизації тощо) на розбудову інфраструктури за програмою "Велике будівництво", президент зазначив:

"Завдяки масштабним державним інвестиціям у національну інфраструктуру у 2020 році Україна вперше за всю історію незалежності змогла стримати спад економіки у період рецесії на рівні нижче середнього порівняно з ключовими торговельними партнерами. Таким чином, можна стверджувати, що вперше за тривалий час кошти платників податків витрачаються з максимальною економічною ефективністю".

Тільки за 2020 – 2021 роки вдалося оновити понад 13 тис. кілометрів доріг, 560 мостів, побудувати або капітально відремонтувати майже 400 шкіл та дитячих садочків, 25 басейних комплексів, 193 стадіони, 201 приймальне відділення та 600 сільських амбулаторій тощо.

Президент підтримав пропозицію широко висвітлювати інформацію про джерела, обсяги та порядок фінансування будівництва та реконструкції об’єктів, включених до програми "Велике будівництво". Володимир Зеленський доручив уряду розробити такий механізм, зокрема, створити онлайн-ресурс з відповідною інформацією.

"Вважаю, що поява такого ресурсу сприятиме не тільки забезпеченню прозорості використання публічних коштів, а й стане стимулом для формування в суспільстві культури сумлінної сплати податків, а отже – сприятиме виведенню частини економіки з тіні", - підкреслив президент України.

Раніше повідомлялося, що на мостах у Запоріжжі, які зводять у рамках "Великого будівництва", з'явиться підсвітка у кольорах національного прапора.