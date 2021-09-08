Володимир Зеленський знову поїде до США: з якою метою і коли

Володимир Зеленський знову поїде до США: з якою метою і коли

Зеленський вирушить до США наприкінці вересня.

Президент України Володимир Зеленський, який на початку вересня зустрівся із американським колегою Джо Байденом, знову поїде із робочим візитом до США. Новий візит запланований на кінець вересня.

Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі "Укрінформу".

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"Справді готуємо візит Президента до Нью-Йорка, про його конкретну програму зможемо повідомити пізніше", - сказав речник Зеленського.

Водночас, РБК-Україна з посиланням на Никифирова, повідомляє, що Зеленський їде до Штатів для участі у засіданні Генеральної Асамблеї ООН, загальні дебати якої відбудуться 21-27 вересня 2021 року.

Нагадаємо, що Офіс глави української держави опублікував спільну письмову заяву Зеленського і Байдена.

До того ж Україна отримає від США системи "Джавелін" та інше оборонне обладнання.

Також США пообіцяли надавати фінансову підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією, а також залучити Росію до відповідальності за агресію проти України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що "президенти вивели наші відносини на новий рівень".

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