Володимир Фесенко: До Кравченка генпрокурори були «смотрящими», призначеними за політичними мотивами

© Телеграм-канал Руслана Кравченка

Про це він заявив в ефірі YouTube-каналу «ProUa”.

«Прокуратура завжди була окремою корпорацією – «держава в державі». І це вже виклик для нового Генпрокурора, який також з прокурорського середовища, але молодий і професійно виріс у новій ситуації – з військової прокуратури, є учасником АТО», – сказав політолог.

«У нас з призначення у 2016-му Луценка, і до нинішнього (Кравченка) усі генпрокурори були політичними особами – «смотрящими» за Генпрокуратурою. Але вони її повністю не контролювали, а тому програвали врешті-решт [внутрішній системі. – Ред.] прокуратури. Головна проблема зараз – недореформована прокуратура», – зазначив експерт.

Втім, ситуація може змінитися. Зокрема, в історії із законопроєктом про обмеження повноважень антикорупційних органів, генпрокурор продемонстрував власну незалежність.

«Він [новий Генпрокурор] – безумовно представник команди Президента. І політично має бути лояльним йому. З іншого боку мені сподобалося те, що він намагається знайти певний баланс. Зокрема, під час конфлікту з НАБУ і САПом він діяв дуже обережно – не став на ту чи іншу сторону», – акцентував Володимир Фесенко.

Нагадаємо, що Руслана Кравченка було призначено Генеральним прокурором України. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський. Це сталося після того, як Верховна Рада підтримала його призначення. До цього Кравченко обіймав посаду голови Державної податкової служби.