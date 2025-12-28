ТСН у соціальних мережах

Політика
806
1 хв

Володимир Зеленський прибув до Маямі: коли відбудеться зустріч із Трампом

Президент України Володимир Зеленський прибув до Маямі. Увечері він проведе зустріч із Дональдом Трампом у Палм-Біч.

Кирило Шостак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський уже прибув до Маямі. Увечері він має провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляють українські ЗМІ.

Зустріч запланована на 20:00 за київським часом і відбудеться у місті Палм-Біч, штат Флорида.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що нинішній період є одним із найактивніших у дипломатичному плані цього року, а ключові рішення можуть бути ухвалені ще до Нового року.

“Зараз одні з найактивніших дипломатичних днів року, і багато що може вирішитися до Нового року, і ми все для цього робимо. Але чи будуть рішення — залежить від партнерів. Від тих, хто допомагає Україні, і від тих, хто тисне на Росію, щоб росіяни відчували наслідки своєї агресії”, — наголосив президент.

Нагадаємо, німецькі експерти дали похмурий прогноз на зустріч у Мар-а-Лаго і впевнені, що Україна скоріш є перешкодою для Трампа, яка заважає відновленню стосунків із Москвою. Аналітики попереджають, що не варто очікувати на швидкий прорив після зустрічі президентів США та України.

806
