Володимир Зеленський прибув до Маямі: коли відбудеться зустріч із Трампом

Президент України Володимир Зеленський уже прибув до Маямі. Увечері він має провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляють українські ЗМІ.

Зустріч запланована на 20:00 за київським часом і відбудеться у місті Палм-Біч, штат Флорида.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що нинішній період є одним із найактивніших у дипломатичному плані цього року, а ключові рішення можуть бути ухвалені ще до Нового року.

“Зараз одні з найактивніших дипломатичних днів року, і багато що може вирішитися до Нового року, і ми все для цього робимо. Але чи будуть рішення — залежить від партнерів. Від тих, хто допомагає Україні, і від тих, хто тисне на Росію, щоб росіяни відчували наслідки своєї агресії”, — наголосив президент.

Нагадаємо, німецькі експерти дали похмурий прогноз на зустріч у Мар-а-Лаго і впевнені, що Україна скоріш є перешкодою для Трампа, яка заважає відновленню стосунків із Москвою. Аналітики попереджають, що не варто очікувати на швидкий прорив після зустрічі президентів США та України.