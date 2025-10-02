Володимир Зеленський зустрінеться з європейськими лідерами у Копенгагені: деталі візиту

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 2 жовтня, відвідає столицю Данії. Він візьме участь у саміті Європейського політичного співтовариства у Копенгагені, де виступить перед близько 50 главами держав, урядів та лідерами Євросоюзу.

Інформацію про запланований візит підтвердила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, передає Reuters.

Програма Президента Зеленського у Копенгагені включає:

Виступ перед учасниками Європейського політичного співтовариства.

Проведення спільної пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Нагадаємо, раніше прессекретар президентa РФ Дмитро Пєсков заявив, що зустрiч росiйського диктатора Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським можлива, але є нюанси.