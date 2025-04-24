"Володимире, стоп": Трамп відреагував на нічні удари РФ по Україні

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп висловив своє невдоволення російськими ударами по Києву та закликав до негайного припинення вогню та укладення мирної угоди з Росією.

Відповідний допис він зробив у соціальних мережах.

Публікація Трампа. / © Фото з соціальних мереж

"Мене не влаштовують російські удари по Києву. Не потрібно. Володимире, стоп! Щотижня гине 5000 солдатів. Давайте досягнемо мирної угоди", - заявив Трамп.

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Нагадаємо, РФ атакувала Київ різними типами ракет і дронами. У місті зруйнований житловий будинок та інші об’єкти. Загинули 8 людей, ще понад 70 осіб постраждали. Серед жертв є діти.