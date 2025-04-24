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"Володимире, стоп": Трамп відреагував на нічні удари РФ по Україні
Трамп наголосив на великих втратах серед військових, стверджуючи, що щотижня гине 5000 солдатів.
Президент США Дональд Трамп висловив своє невдоволення російськими ударами по Києву та закликав до негайного припинення вогню та укладення мирної угоди з Росією.
Відповідний допис він зробив у соціальних мережах.
"Мене не влаштовують російські удари по Києву. Не потрібно. Володимире, стоп! Щотижня гине 5000 солдатів. Давайте досягнемо мирної угоди", - заявив Трамп.
Нагадаємо, РФ атакувала Київ різними типами ракет і дронами. У місті зруйнований житловий будинок та інші об’єкти. Загинули 8 людей, ще понад 70 осіб постраждали. Серед жертв є діти.