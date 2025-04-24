ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2185
Час на прочитання
1 хв

"Володимире, стоп": Трамп відреагував на нічні удари РФ по Україні

Трамп наголосив на великих втратах серед військових, стверджуючи, що щотижня гине 5000 солдатів.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп висловив своє невдоволення російськими ударами по Києву та закликав до негайного припинення вогню та укладення мирної угоди з Росією.

Відповідний допис він зробив у соціальних мережах.

Публікація Трампа. / © Фото з соціальних мереж

Публікація Трампа. / © Фото з соціальних мереж

"Мене не влаштовують російські удари по Києву. Не потрібно. Володимире, стоп! Щотижня гине 5000 солдатів. Давайте досягнемо мирної угоди", - заявив Трамп.

Нагадаємо, РФ атакувала Київ різними типами ракет і дронами. У місті зруйнований житловий будинок та інші об’єкти. Загинули 8 людей, ще понад 70 осіб постраждали. Серед жертв є діти.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie