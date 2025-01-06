"Володю, це не я": Лукашенко на початку війни вибачався й пропонував вдарити по заводу в Білорусі – Зеленський

Лукашенко запевняв Зеленського, що намагався відмовити Путіна від нападу на Україну.

У перші дні повномасштабної війни самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вибачався та наполягав, що не має відношення до запуску ракет з території своєї країни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, яке опублікував youtube-канал Офісу президента.

"Ти повір, Володю, це не я, – говорив він мені. Казав, що "це не я, з моєї території ракети пускав Путін". Це умовно його слова, у мене є свідки. Він сказав: "Я вибачаюсь", – розповів Зеленський.

За його словами, Лукашенко запевняв, що намагався відмовити Путіна від нападу на Україну. У відповідь Зеленський сказав, що Лукашенко – такий самий вбивця, як і Путін.

"Я йому сказав, що ти такий самий убивця, а він мені: "Зрозумій, не можна воювати з росіянами", – стверджує глава держави.

Також Лукашенко нібито пропонував Зеленському вдарити по нафтопереробному заводу у Білорусі.

"Він мені сказав: "Вдар по нафтопереробному заводу". Мозирський, здається, завод. А я йому: Про що ти кажеш?" – говорить Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібні гарантії безпеки, щоб не допустити повторної агресії Путіна.

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