"Володю, це не я": Лукашенко на початку війни вибачався й пропонував вдарити по заводу в Білорусі – Зеленський

Лукашенко запевняв Зеленського, що намагався відмовити Путіна від нападу на Україну.
У перші дні повномасштабної війни самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вибачався та наполягав, що не має відношення до запуску ракет з території своєї країни.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, яке опублікував youtube-канал Офісу президента.
"Ти повір, Володю, це не я, – говорив він мені. Казав, що "це не я, з моєї території ракети пускав Путін". Це умовно його слова, у мене є свідки. Він сказав: "Я вибачаюсь", – розповів Зеленський.
За його словами, Лукашенко запевняв, що намагався відмовити Путіна від нападу на Україну. У відповідь Зеленський сказав, що Лукашенко – такий самий вбивця, як і Путін.
"Я йому сказав, що ти такий самий убивця, а він мені: "Зрозумій, не можна воювати з росіянами", – стверджує глава держави.
Також Лукашенко нібито пропонував Зеленському вдарити по нафтопереробному заводу у Білорусі.
"Він мені сказав: "Вдар по нафтопереробному заводу". Мозирський, здається, завод. А я йому: Про що ти кажеш?" – говорить Зеленський.
Раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібні гарантії безпеки, щоб не допустити повторної агресії Путіна.
Читайте також:
- Трамп буде в тій ситуації, що і я 2019 року – Зеленський про намагання вмовити Путіна
- "Це дуже наївно": Зеленський про ілюзії щодо бажання Путіна закінчити війну
- Зеленський відмовився давати інтерв'ю подкастеру зі США російською мовою