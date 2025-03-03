Волтц: Трамп готовий відновити переговори із Зеленським – але за однієї умови

На його думку, Володимир Зеленський поки не готовий до мирних переговорів, однак, за його словами, "час грає не на боці України"

Президент США Дональд Трамп готовий відновити переговори із Зеленським щодо природних ресурсів, але це можливо лише за умови зміни позиції Києва.

Про це сказав радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц в ефірі Fox News.

На його думку, Володимир Зеленський поки не готовий до мирних переговорів, однак, за його словами, "час грає не на боці конфлікту". Він також наголосив, що терпіння американців і їхні фінансові ресурси "не безмежні", тому Вашингтон вважає, що Київ повинен розпочати переговори.

"Час не на боці вічного продовження цього конфлікту. Терпіння американського народу не безмежне. Їхні гаманці не безмежні, і наші запаси та боєприпаси не безмежні, які нам потрібні для будь-яких непередбачених обставин у всьому світі. Тож настав час поговорити", – підкреслив радник президента.

На думку радника Трампа, Україна наразі не демонструє готовності навіть до тимчасового припинення вогню з Росією, хоча затягування війни "на роки" для США не є прийнятним сценарієм.

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"І знаєте, те, що ми чуємо про альтернативи, чи то демократи, чи лідери в усьому світі, по суті, продовжує цю жахливу окопну війну в стилі Першої світової війни, яка є м’ясорубкою для людей, боєприпасів і національного багатства. Президент виступав за припинення, припинення цієї війни. Він був обраний, щоб закінчити цю війну", – каже Волтц.

Він додав, що Володимир Зеленський зробив своїй країні "ведмежу послугу", не отримавши позитивного результату в п'ятницю, коментуючи скандальну зустріч в Овальному кабінеті з Дональдом Трампом у п'ятницю, 28 лютого.

"Нас справді збентежило те, що Зеленський міг покинути Білий дім у п’ятницю, маючи США та Україну економічно пов’язаними разом протягом цілого покоління", – зазначив Майк Волтц.

Нагадаємо, після сварки з президентом США Дональдом Трампом Володимир Зеленський на вихідних зробив спроби відновити відносини України та США. Однак, шлях до примирення буде нелегким.