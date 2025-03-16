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Волтц заявив про малоймовірність вступу України до НАТО та можливу відмову від територій

Волтц заявив про малоймовірність вступу України до НАТО та можливу відмову від територій

Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волтц / Фото: Associated Press

У Вашингтоні припускають, що Україна може зіткнутися з необхідністю відмови від частини територій в обмін на майбутні гарантії безпеки.

Адміністрація президента США вважає, що перспектива членства України в НАТО залишається "неймовірно малоймовірною". Цю позицію підтримують не лише США, а й інші країни-члени альянсу.

Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Майк Волтц в інтерв'ю на телеканалі ABC News. 

Також у Вашингтоні припускають, що в межах врегулювання війни Україна може зіткнутися з необхідністю відмови від частини територій в обмін на майбутні гарантії безпеки.

"Врегулювання конфлікту може включати певні територіальні поступки з боку Києва в обмін на міжнародні гарантії безпеки", – йдеться в заяві.

Раніше повідомлялось, що американські переговорні групи цього тижня проведуть зустрічі з українською стороною, а також продовжать контакти з Росією.

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