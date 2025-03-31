Майк Волтц / © Associated Press

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Радник з національної безпеки США Майк Волтц вів дискусії в Signal щодо військових операцій проти хуситів, а також можливих сценаріїв врегулювання війни між Росією та Україною.

Про це з посиланням на двох неназваних американських чиновників повідомляє The Wall Street Journal.

Журналістські джерела стверджують, що Майк Волтц організував у Signal низку групових чатів із питань національної безпеки, в яких брали участь високопосадовці уряду США.

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У цих чатах обговорювали не лише врегулювання війни Росії проти України, а й військові операції. Джерела не уточнили, чи містилася там секретна інформація.

Журналісти дізналися, що Майк Волтц втрачає вплив на Трампа і його союзників, але президент не планує його звільняти. Якщо б новина про витік з чату з'явилася в консервативних ЗМІ, Волтца могли б вже звільнити.

Нагадаємо, 11 березня Майк Волтц надіслав головному редактору The Atlantic Джеффрі Голдбергу запит на приєднання до закритого чату Signal, що був створений для координації дій щодо хуситів. Голдберг спочатку думав, що це фейковий акаунт, але прийняв запрошення. У чаті брали участь високопосадовці адміністрації Трампа. Президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує довіряти раднику з нацбезпеки Майку Волтцу та міністру оборони Піту Гегсету попри скандал.