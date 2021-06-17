"Вона просто маленька дівчинка": тато Софії Сапеги записав звернення до Лукашенка "як батько до батька"

Батько Сапеги закликав Лукашенка помилувати затриману доньку Софію.
Батько Софії Сапеги, яку затримали разом з колишнім головним редактором NEXTA Романом Протасевичем у Мінську, звернувся до Олександра Лукашенко з проханням помилувати його доньку. У відеозверненні до Лукашенка Андрій Сапега каже, що до зустрічі з Протасевичем Софія була "звичайною дівчиною" і просто "опинилися не в тому місці і не з тією людиною".
Відповідне відеозвернення опубліковано на YouTube-каналі PrimaMedia.
На відеозаписі рідний батько затриманої розповів, що у нього четверо дітей, а Софія - його старша дочка і найюлюбленіша. Він сказав, що Софія Сапега "виявилася не в тому місці і не з тією людиною".
Тато дівчини наголосив, що до зустрічі з Романом Протасевичем Софія "була звичайною дівчиною", а під час протестів у Мінську вона взагалі перебувала в Литві.
"Їй загрожують дуже серйозні тюремні терміни. У цьому зверненні напередодні візиту Олександра Лукашенка до Приморського краю я б хотів звернутися особисто до нього як батько до батька. Олександр Григорович, я прошу вас про милосердя. Досить жорстокості, останнім часом світ нею переповнений. Будь-яка розсудлива людина розуміє, що Софія виявилася не в тому місці і не з тією людиною. До зустрічі з Романом Протасевичем, вона була звичайною дівчиною. Під час протестів у Мінську вона була в Литві, і якщо щось вона і робила в той період - це точно історія любові, а не переконань. Я думаю, вона допомагала Роману в його роботі. Олександр Григорович, як батько батька я прошу про особисту зустріч", - каже батько Софії.
Сапега запевнив, що готовий привести всі необхідні гарантії того, що Софія не буде залучена до подібних акцій протесту.
"У цьому ж зверненні я прошу губернатора Приморського краю сприяти в організації особистої зустрічі з Лукашенком, можливо мені вдасться переконати його помилувати мою доньку. Прошу вас, не ламайте долю моєї доньки. Вона просто маленька дівчинка, яка тільки починає жити", - зазначив він.
Нагадаємо, що Романа Протасевича вивели на брифінг МЗС Білорусі.
Раніше він з'явився в ефірі державного каналу Білорусі ОНТ. В інтерв'ю Протасевич дав низку свідчень проти себе і своїх соратників. Роман розплакався під час інтерв'ю.
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