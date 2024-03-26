"Вона серйозно?": скандал з законопроєктом Безуглої докотився до Європарламенту

Німецька депутатка наголосила, що такі ініціативи не дуже допоможуть у відкритті переговорів про вступ України до ЄС.
У Європарламенті розкритикували законопроєкт народних депутаток України Мар’яни Безуглої та Галини Третьякової, який встановлює кримінальну відповідальність за "привласнення державних функцій".
Зокрема, слова критики опублікувала в Мережі депутатка Європарламенту від Німеччини Віола фон Крамон.
"Вона серйозно? Для чого законодавець у Верховній Раді вносить законопроєкти? Провокувати? Я сподівалася, що тут, у Києві, ми маємо справу з більш дорослими колегами. Дуже дивно читати ці історії від когось із правлячої партії, тоді як ми насправді наполягаємо на відкритті переговорів про вступ до ЄС", – написала фон Крамон на своїй Facebook-сторінці.
Вона наголосила, що такі ініціативи не дуже допоможуть, "якщо ви починаєте законодавчо відверто дискредитувати та обмежувати роботу громадських організацій в Україні".
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Нагадаємо, Безугла разом з Третьяковою внесли до Ради законопроєкт, який встановлює кримінальну відповідальність за "привласнення державних функцій". Буквально документ передбачає покарання у разі, що якщо певна громадська організація (яка не є спеціальною місією) відправляє без погоджень громадянина, який контактує з іноземними партнерами задля обговорення якості реформ в Україні.
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