"Вона й надалі буде чемпіонкою для всіх американців": Байден прокоментував поразку Гарріс на президентських виборах

Президент США Джо Байден зробив заяву після поразки Камали Гарріс на виборах президента.

Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому.

Подаємо заяву без змін.

"Сьогодні Америка побачила Камалу Гарріс, яку я знаю і якою глибоко захоплююся.

Вона була чудовим партнером і державним службовцем, сповненим чесності, мужності та характеру.

За надзвичайних обставин вона активізувалась і очолила історичну кампанію, яка втілювала те, що можливо, якщо керуватися сильним моральним компасом і чітким баченням нації, яка є більш вільною, більш справедливою та має більше можливостей для всіх американців.

Як я вже говорив раніше, вибір Камали був першим рішенням, яке я прийняв, коли став кандидатом у президенти у 2020 році. Це було найкраще рішення, яке я прийняв. Її історія представляє найкраще в історії Америки. І, як вона дала зрозуміти сьогодні, я не сумніваюся, що вона продовжить писати цю історію.

Вона продовжить боротьбу з цілеспрямованістю, рішучістю та радістю. Вона й надалі буде чемпіонкою для всіх американців. Перш за все, вона й надалі залишатиметься лідером, на якого наші діти будуть рівнятися для майбутніх поколінь, оскільки вона накладає свій відбиток на майбутнє Америки", - йдеться у заяві.

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Нагадаємо, що раніше Байден зателефонував Трампу і привітав його з перемогою.

Додамо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп вже встиг виступити перед своїми прихильниками з переможною промовою. Республіканець заявив про "політичну перемогу, якої раніше не бачив народ США".

Одразу після програшу Камали Гарріс на користь Дональда Трампа деякі демократи покладають відповідальність за поразку на президента Джо Байдена.

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