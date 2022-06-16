"Вона зразкова": Кислиця про позицію Франції в Радбезі ООН

"Вона зразкова": Кислиця про позицію Франції в Радбезі ООН

За словами Кислиці, Франція в ООН займає абсолютно однозначну позицію щодо війни в Україні.

За словами постійного представника України в ООН Сергія Кислиці, наразі "гріх нарікати" на послів Франції або Німеччини в Раді безпеки.

Про це він 16 червня сказав в етері "Єдиного Марафону".

Кислиця підкреслив, що Франція займає абсолютно однозначну позицію щодо війни в Україні.

"Ви можете подивитися будь-який виступ Франції в Раді безпеки. Та мова, яка використовується представником Франції, вона зразкова. І дай Боже, щоб всі політики в Парижі використовували той лексикон, і ті наголоси робили, які робить посол Франції", - підкреслив Кислиця.

Раніше Кислиця пригадав, як Росія окупувала місце в Радбезі ООН у грудні 1991-го року. Він зазначив, що міжнародна спільнота тоді закривала очі.

Гріх нарікати на послів Німеччини та Франції в Раді Безпеки ООН - Кислиця

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